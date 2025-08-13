Toată căblăraia de pe două mari artere trece în subteran. Conest închide „cercul” la lucrări în zona Bucium-Poitiers-Socola: e unic ofertant la drumul provizoriu pe sub pasarelă

Primăria a primit o singură ofertă pentru amenajarea drumului provizoriu în perioada închiderii pasajului Socola. Pe Bucium și Poitiers lucrările sunt încă în desfășurare: Primăria spune că vor fi remediate unele deficiențe constatate în teren. Inclusiv cablurile aeriene vor fi dezafectate.

Ofertantul este Conest, același constructor care și-a adjudecat licitațiile pentru modernizarea șos. Bucium, a bld. Poitiers și a pasajului Socola. Valoarea totală a acestor contracte, inclusiv cel privind drumul provizoriu, trece pragul de 100 milioane lei (fără TVA).

Compania are mai mulți subcontractanți declarați pentru lucrările la alternativa de trafic: RC Geoproiect, Loial Impex, Mic Das, Electroaxa și Damiena. Dacă nu vor fi probleme cu oferta depusă de Conest, contractul poate fi semnat în toamna acestui an.

Traseul are o lungime de aproape 1,7 km, iar zonele unde vor fi efectuate lucrările sunt următoarele: str. Trei Fântâni (335 m), drum acces rampă cale ferată (325 m), bretea întoarcere rampă CF (145 ), trecere la nivel cu CF – propusă (100 m), str. Mihail Sturza (525 m) și cale de acces spre bd. Socola (245 m).

„Lucrările de amenajare a trecerii la nivel peste cele 13 linii de cale ferată presupun montarea de dale interioare și exterioare din beton de ciment. Din totalul celor 13 linii existente, se vor închide temporar 9 linii, iar 4 linii vor rămâne active. Partea carosabilă în dreptul trecerii la nivel cu calea ferată este de 6 m (2 benzi de 3 m) și 2 acostamente de 1 m”, se arată în documentația tehnică care a stat la baza lansării licitației de execuție.

În cel mai optimist scenariu, drumul provizoriu va fi amenajat până la începutul verii viitoare.

Lucrările în Bucium și Poitiers ar urma să fie finalizate în toamnă

Într-o sesizare primită la redacție, un cititor ne-a semnalat o serie de deficiențe la lucrările executate pe șos. Bucium și bld. Poitiers: de la modul în care sunt amplasate unele borduri și lipsa unor facilități și până la prezența cablurilor aeriene.

Întrebat despre aceste lucruri, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sebastian Buraga a susținut că lucrările sunt în desfășurare, nefiind făcută încă vreo recepție.

„DelGaz Grid ne-a anunțat că au buget pentru modernizarea infrastructurii electrice în zonele Bucium și Poitiers și ne-au solicitat, iar noi am aprobat realizarea investițiilor, care vor presupune inclusiv relocarea în subteran a tuturor rețelelor aeriene care sunt în acest moment la suprafață”, a comentat oficialul municipalității.

El a adăugat după relocarea rețelelor vor fi demontați stâlpii vechi, cei din beton.

„Noii stâlpi metalici pentru iluminat stradal și pietonal sunt montați, urmează racordarea lor la rețea, lucrările DelGaz Grid presupunând și această operațiune”, a mai spus Buraga.

Reprezentantul Primăriei a continuat precizând că municipalitatea are „promisiunea fermă” că toate lucrările de la DelGaz Grid vor fi finalizate cel mai târziu în toamna acestui an.

„Am subliniat necesitatea accelerării lucrărilor dat fiind faptul că dorința noastră este ca lucrările în zonele Bucium și Poitiers să fie finalizate în cel târziu în luna octombrie”, potrivit lui Buraga.

În ceea ce privește lipsa elementelor tactile de ghidaj pentru persoanele nevăzătoare, oficialul municipalității a susținut că, în prezent, este în analiză la Biroul Rutier proiectul pentru avizarea soluțiilor tehnice privind realizarea unei benzi suplimentare între intersecția bd. Poitiers și str. Vișani.

„Proiectul are în vedere inclusiv toate soluțiile propuse care să vină în ajutorul persoanelor cu dizabilități”, a comentat purtătorul de cuvânt al Primăriei.

