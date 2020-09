Conferință Națională de Psihiatrie cu participare internaţională. Institutul “Socola”, partener oficial

Evenimentul, cu titlul „Inovație și creativitate în psihiatria secolului XXI”, se va derula virtual pe parcursul a patru zile şi se va bucura de prezenţa a peste 750 de specialişti din ţară şi din străinătate, care vor contribui la realizarea unui program ştiinţific deosebit de valoros şi antrenant.

„Institutul de Psihiatrie Socola Iaşi este partener oficial al Conferinţei şi are onoarea de a deschide lucrările din acest an, ca o recunoaştere a tradiţiei şi importanţei majore în promovarea şi dezvoltarea sănătăţii mintale la nivelul întregii Românii. În 2020, evenimentul era conceput pentru a desfăşura la Iaşi, citadelă a ştiinţei şi culturii româneşti, însă, din cauza pandemiei de COVID-19, a fost mutat în mediul virtual, fără să-şi abandoneze menirea de a oferi un cadru optim de dezvoltare tuturor activităţilor de bază din domeniul psihiatriei. Desfăşurarea Congresului coincide, de asemenea, cu Zilele Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi, un eveniment de anvergură internaţională, organizat în mod tradiţional toamna”, a declarat dr. Ovidiu Alexinschi, director medical în cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola” Iaşi.

La Congres şi-au anunţat participarea, printre alţii, C. Robert Cloninger (director al Institutului Anthropedia și profesor emerit la Universitatea Washington din St. Louis, SUA), prof. dr. Christoph Correll (președinte al Departamentului de Psihiatrie pentru Copii și Adolescenți, Medicină Psihosomatică și Psihoterapie din cadrul Charité Universitätsmedizin Berlin, CampusVirchow, Berlin, Germania, profesor de psihiatrie la Școala de Medicină Donald și Barbara Zucker din Hofstra/Northwell, New York, SUA), Mario Di Fiorino (președinte al Asociației Italiene de Terapie Comportamentală, co-președinte al Asociației International Bridging Eastern and Western Psychiatry), Maria Luisa Figueira (psihiatru și profesor universitar portughez, cunoscută pentru cercetările sale în psihopatologie clinică și experimentală și psihofarmacologie, în special în ceea ce privește tulburările bipolare și schizofrenia, Portugalia), Danuta Wasserman (profesor universitar doctor în psihiatrie și suicidologie la Karolinska Institutet și actualul director și fondator al National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health, Suedia), dr. Andrea Fagiolini (profesor de psihiatrie, Chairman, Chief of Medical Services și director de instruire pentru rezidenți în cadrul Departamentului pentru Sănătate Mintală și Organe Senzoriale, Universitatea din Siena Medical Center, Siena, Italia), precum şi Abraham Peled (președinte de departament la Shaa’r-Menashe MHC Israel; profesor asistent și cercetător în neuroștiințe la Facultatea de Medicină Rappaport, Technion, Institutul Tehnologic din Israel).

Conferința se va desfăşura în perioada 23 – 26 septembrie 2020 şi va fi creditată cu puncte EMC de către Colegiul Medicilor din România și Colegiul Psihologilor din România.