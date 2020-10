Conflict la vârful Universității, între oamenii lui Tudorel Toader și restul? Un prorector se dă bătut

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi se află într-o situaţie ciudată. La aproximativ 6 luni de la stabilirea noii conduceri şi finalizarea integrală a procesului electoral, dintre cei şase prorectori care ar fi trebuit să fie numiţi au mai rămas doar patru. În primul caz, nu a fost numit un prorector responsabil cu relaţiile internaţionale, lăsându-se de înţeles că acest loc va fi ocupat de prof.dr. Henri Luchian dacă acesta, care a împlinit vârsta de 65 de ani, va fi prelungit în activitatea didactică de Senatul UAIC. Cum Senatul l-a prelungit - o surpriză în istoria recentă a instituţiei de învăţământ superior - se aştepta numirea acestuia pe postul de prorector pe l-a ocupat deja de mai bine de 3 mandate. Însă decizia din partea rectorului, Tudorel Toader, s-a lăsat aşteptată şi momentan acesta ocupă, ca interimar, şi postul de prorector responsabil cu relaţiile internaţionale.

Contactat telefonic de către „Ziarul de Iaşi”, rectorul a precizat că, de fapt, decizia ar fi fost a profesorului Luchian, care în contextul pandemiei nu ar mai fi vrut să se expună şi să ocupe poziţia respectivă, astfel încât va fi numit un nou prorector. „Domnul Luchian mi-a transmis la modul explicit că şi dacă intenţionez să-l propun în continuare, starea de pandemie îl face să fie rezervat şi că nu ar mai accepta. Prin urmare, sunt în perioada în care port diferite consultări pentru a desemna un nou prorector”, a declarat Tudorel Toader.

Presiuni şi conflict între prorectori

În cursul zilei de luni, 12 octombrie 2020, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a anunţat că prof.dr. Lucia Cifor, prorector responsabil cu programele de licenţă şi activităţi de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi-a dat demisia. Locul acesteia urmează să fie ţinut, provizoriu, de conf.dr. Florin Brînză, prorector responsabil cu programele de masterat, studii doctorale, managementul calităţii şi Extensiunile UAIC. Deşi decizia profesorului Lucia Cifor a fost una asumată individual - nu a forţat-o nimeni să facă acest pas - sursele „Ziarului de Iaşi” precizează că a fost împinsă către acest punct în urma unei relaţii conflictuale prelungite cu prorectorii Mihaela Onofrei şi Corneliu Iaţu, care fac parte din echipa originară a rectorului Toader. Lucia Cifor a avut un an din mandatul anterior şi jumătate de an în noul mandat. Sursele noastre spun că aceasta nu a mai rezistat stării perpetue conflictuală, mare parte desfăşurându-se fără ştiinţa rectorului, iar Lucia Cifor a cedat şi a invocat faptul că nu poate susţine şi activitatea administrativă, şi cea didactică. Aceasta nu a răspuns apelurilor „Ziarului de Iaşi” pentru a oferi un punct de vedere, iar rectorul UAIC susţine că „nu am simţit alt substrat pentru demisie” şi a precizat că nu a „îngăduit relaţii conflictuale” între prorectori. „Nu cred că asta a fost situaţia. Să luăm în considerare faptul că a fost propusă prorector în perioada în care doamna Onofrei era ordonator de credite. Am avut o discuţie cu doamna Lucia Cifor ieri, prealabil demisiei, şi mi-a spus că de multă vreme vrea să facă asta, să fie mai aproape de munca didactică, pentru că nu îi dă satisfacţie munca administrativă, pentru că nu şi-a dat abilitarea şi doreşte să dezvolte şi această componentă. Dar în principal am înţeles că munca administrativă nu are rezonanţă în activitatea dumneaei”, a declarat Tudorel Toader.

Acesta a precizat că, respectând regula că nu pot fi doi prorectori de la aceeaşi facultate, inclusiv de la cea de unde provine rectorul, va înainta două propuneri în şedinţa Senatul UAIC din data de 29 octombrie.