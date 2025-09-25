Conflict nemaiauzit la Iași între două firme, pe bani grei, de la contabilă. Proces judecat cu Gramatica limbii române pe masă

Un contabil bun costă 25.000 de euro. Suma a fost cerută ca despăgubiri de o firmă care și-a găsit fosta contabilă lucrând pentru un fost client. Contractul dintre cele două societăți interzicea recrutarea angajaților, sub o sancțiune pecuniară. Cazul a ajuns în justiție, aflându-se acum pe rolul Tribunalului.

În mai 2019, între SC Expert Mind SRL și Fondal International SRL a fost încheiat un contract prin care prima firmă se obliga să asigure servicii de contabilitate către cea de-a doua. Urma să fie implementat un nou program de contabilitate, să fie transferată evidența contabilă, iar departamentul intern de contabilitate al Fondal să fie pregătit pentru a lucra cu noul soft. Pentru coordonarea operațiunilor, din partea Expert Mind a fost delegată A.B., aceasta lucrând în fiecare miercuri câte opt ore la Fondal.

Contractul dintre cele două firme cuprindea o clauză conform căreia Fondal se obliga să nu recruteze în vederea angajării salariații, colaboratorii sau foștii salariați ori colaboratori ai Expert Mind pentru o perioadă de doi ani de la încetarea contractului. În caz contrar, se obliga să plătească 25.000 euro ca daune interese.

Contabila, văzută după câteva zile la firma la care nu avea voie să se angajeze

Colaborarea dintre cele două firme a decurs normal până în august 2021, când A.B. a plecat de la Expert Mind. S-a mai ocupat timp de două luni de transferul proiectelor privind colaborarea cu Fondal către un alt coleg din echipa Expert Mind, dar pe urmă și-a văzut de drum. Din mai 2021, era asociată la o firmă de contabilitate și audit financiar, având o cotă de participare la beneficii și pierderi de 49%. Odată cu plecarea contabilei cu care lucraseră, reprezentanții Fondal International au anunțat că intenționează să înceteze colaborarea cu Expert Mind. Totuși, cele două firme au mai lucrat împreună până pe 20 septembrie 2022.

În plângerea adresată Judecătoriei trei luni mai târziu, reprezentanții Expert Mind au afirmat că A.B. fusese văzută pe 28 septembrie la sediul Fondal, lucrând la un calculator din cadrul departamentului de contabilitate. Trecuseră doar opt zile de la încheierea colaborării cu Fondal International, iar aceasta își încălcase obligația asumată prin contract de a nu recruta foști angajați ai Expert Mind timp de doi ani. Faptul putea fi demonstrat verificând declarațiile fiscale depuse de Fondal, care conțineau probabil semnătura electronică a lui A.B.

De cealaltă parte, reprezentanții Fondal International au apreciat că prevederile contractului din 2019 nu erau aplicabile. A.B. nu era angajata lor, deci nu se putea spune că o recrutaseră. Într-adevăr, colaborau din nou cu A.B., dar situația nu intra sub incidența vechiului contract. În fapt, Fondal lucra cu firma la care A.B. era asociată, nu cu A.B. ca persoană fizică.

S-a apelat și la gramatica limbii române

În analiza dosarului, magistrații Judecătoriei s-au raportat la sensul gramatical al clauzei din contractul încheiat între cele două firme. Clauza disputată menționa angajarea, or nu exista niciun contract de muncă încheiat între A.B. și Fondal International. Expert Mind dădea o interpretare mai largă clauzei contractuale, ceea ce nu era însă neapărat eronat. Conform Codului Civil, contractele nu se interpretează după sensul literal al termenilor, ci după voința concordantă a părților. Când cele două părți înțeleg diferit o prevedere contractuală, sunt aplicate o serie de reguli de interpretare. Dacă, după aplicarea acestora, contractul rămâne neclar, „acesta se interpretează în favoarea celui care se obligă”. Acest lucru l-au făcut și judecătorii, înțelegând prin „angajare” sensul dorit de Fondal International.

„Societatea pârâtă a angajat o terţă societate în vederea furnizării serviciilor de contabilitate şi consultanţă în domeniul contabil, dar angajarea acestei societăţi nu echivalează din punct de vedere juridic cu angajarea persoanei fizice A.B. Chiar dacă, în fapt, această persoană coordonează activitatea contabilă a pârâtei, acest singur detaliu nu poate conduce la ideea încălcării clauzei penale, împărţirea atribuţiilor între cei doi asociaţi fiind o chestiune lăsată la libera lor apreciere”, au arătat magistrații.

Aceștia au dispus respingerea plângerii Expert Mind SRL. Sentința Judecătoriei nu este definitivă. Ea a fost contestată de Expert Mind SRL, dosarul intrând pe rolul Tribunalului.

