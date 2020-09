Confruntarea. De dorit, de evitat?

Nu am căutat şi nu mi-am dorit momente de confruntare, dar nici nu am fugit vreodată de ele. Am dat curs invitaţiei de a participa la emisiuni în care ştiam că moderatorul e ostil şi că va trebui să mă confrunt cu multă minciună şi cu manipulare. Prima astfel de emisiune a fost spre finalul lui 2007, când o televiziune centrală mă invitase în studio să vorbim despre pădurile administrate de Biserică. Atmosfera era neprietenoasă, ca să nu zic altfel, iar interpelările moderatoarei cu totul tendenţioase. La un moment dat, a trebuit să urmăresc un aşa-zis reportaj în care „vocea” care comenta cum ne-au fost retrocedate pădurile era „ilustrată” de imagini cu hectare întregi defrişate - secvenţe filmate în cu totul alte zone decât în cele aflate sub autoritate bisericească. După difuzarea materialului nu mi s-a mai dat dreptul la replică, cum ar fi fost normal, ci mi s-a adresat o întrebare-acuzaţie pe un alt subiect decât cel abia prezentat pe ecran. Am reuşit, cu toate acestea, să spun ceea ce era de spus, în pofida şicanelor.

A fost prima dată când am realizat că, în mod paradoxal, cu cât sunt sub o mai mare presiune, cu atât se nasc mai uşor răspunsurile, cu atât creşte stăpânirea de sine. Au fost, de-a lungul anilor, nenumărate momentele în care mi s-au adresat întrebări incomode, dure chiar. De fiecare dată „veneau” răspunsuri, cel mai adesea cu privire la subiecte asupra cărora eu nu reflectasem deloc înainte. Aş putea îndrăzni să spun, cutremurat, că am gustat şi eu măcar o fărâmă din adevărul celor spuse de Mântuitorul: „Nu vă îngrijiţi cum sau ce veţi răspunde sau ce veţi zice, că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce trebuie să spuneţi” (Luca 12, 11-12).

Într-o vreme, eram foarte activ şi pe forumurile de discuţii, apoi pe Facebook. Intram în polemici, argumentam, ofeream lămuriri. Până când am început să înţeleg că e mai degrabă un proces cronofag şi energofag pentru mine. şi am luat măsurile de rigoare. Accept şi acum un dialog polemic, desigur. Dar numai până când se iese din sfera civilizată sau până când sesizez că vorbesc „la pereţi”. Atunci opresc totul. Nu şi rugăciunea pentru interlocutor.

Dacă la nivel personal am anumite criterii după care mă orientez când şi cât polemizez, mai greu îmi este când mi se cere sfatul sau binecuvântarea de către alţii cu privire la astfel de situaţii. Zi după zi, provocările pentru creştini par să nu se mai termine. Mereu apar subiecte sau teme de dezbatere care aduc atingere direct sau indirect şi vieţii religioase. Sau care implică opţiuni de ordin moral, cu efecte în viaţa duhovnicească. Astfel, se ridică întrebarea: când se cuvine să răspundem provocărilor şi când doar să ne rugăm, nimic zicând? Li se cere creştinilor din „vremurile de pe urmă” să fie mai vocali, mai prezenţi în spaţiul public - adică mărturisitori - sau dimpotrivă, să adâncească mai mult nevoinţa şi rugăciunea?

Într-o postare recentă pe Facebook, cunoscutul jurnalist Răzvan Bucuroiu a evocat poziţia pe care o avea vizavi de anumite „dezbateri” cel care a fost Patriarh vreme de două decenii: „Dacă tot ne-am amintit în 30 iulie de Patriarhul Teoctist, vă propun spre reflecţie o vorbă de duh a acestuia, comunicată mie printr-un ucenic al său. Îi spunea venerabilul bătrân aşa, venind vorba despre situaţiile conflictuale ale anilor '90 şi poziţia preotului în respectivele dezbateri: «Ai o găleată cu apă bună şi rece, scoasă din fântână. ţi-e sete tare. şi cineva strecoară în găleată o picătură de gaz. Cu toată setea, o mai poţi bea? Nu! Aşa şi cu «dezbaterile» astea: ce folos că spui adevărul, dacă este stare de conflict, de tensiune şi zavistie? Toate astea sunt ca picătura de gaz, transformă totul în ceva respingător, nefolositor. Conflictele, certurile, injuriile nu ajută pe nimeni, nici măcar adevărul nu poate fi rostit în preajma lor». Dacă ar fi trăit azi, bătrânul Patriarh ar fi fost nevoit să se ţină zdravăn de nas pentru a avea parte de o biată înghiţitură de apă...”.

Poate o atmosferă toxică inhiba propovăduirea unui cuvânt „sănătos”? Sau dimpotrivă, ea reprezintă o provocare pentru a aprinde în acest întuneric măcar un fir de lumină? Eu nu pot oferi, desigur, răspunsuri general valabile. Doar pot enumera, ca o concluzie, cele trei criterii după care am ajuns să mă ghidez, pe măsură ce am învăţat câte ceva din numeroasele confruntări de care am avut parte: 1) Important nu e dacă să reacţionăm sau nu, ci esenţial este duhul în care vorbim sau păstrăm tăcerea. Degeaba câştigăm o dezbatere, dacă ne pierdem pacea sufletului. 2) Dumnezeu este Tatăl nostru şi Biserica este mama. Aşa cum nu putem accepta ca părinţii noştri trupeşti să fie batjocoriţi, cu atât mai mult nu putem asculta batjocura adusă Celui Ce ne-a dat viaţă şi celei care ne-a renăscut din pântecele cristelniţei. 3) Dacă scuturăm smerenia de demnitate nu mai rămâne din noi decât o cârpă fără nici un fel de personalitate. Într-adevăr, Domnul S-a smerit şi a tăcut în faţa lui Irod şi, pe alocuri, în faţa sinedriului şi a lui Pilat. Dar era mai multă demnitate în acea tăcere decât în toate tiradele noastre strălucite.