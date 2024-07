Congregația mormonilor din Iași: controversata sectă, care a acceptat o vreme poligamia, are o sută de membri în oraș GALERIE FOTO/VIDEO

În lume, Biserica are peste 16 milioane de membri și peste 30.000 de congregații în peste 160 de țări și teritorii.

Fiecare dintre aceste congregații este formată dintr-un grup local de oameni, care își slujesc și își predau unul altuia și se inspiră și se îndrumă unii pe alții. Fiecare congregație este condusă de conducători neplătiți aleși dintre membri, care slujesc, pentru un timp limitat, ca voluntari cu timp deplin (misionarii).

Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă a fost organizată în Statele Unite ale Americii, în anul 1830, de profetul Joseph Smith. Joseph Smith s-a rugat la Dumnezeu fiind foarte preocupat să știe cărei biserici să i se alăture. Dumnezeu și Isus Hristos, susțin adepții acestei religii, i-au apărut lui Joseph și au început să-l pregătească pentru a aduce înapoi adevărurile prețioase și autoritatea sacră care au fost pierdute din Biserica lui Isus Hristos.

Joseph Smith susține că a tradus o cronică veche care propovăduiește și depune mărturie despre Isus Hristos. Această cronică din vechime se numește ,,Cartea lui Mormon”. În ziua de azi, este disponibilă în peste 114 limbi.

Biserica oferă resurse și programe pentru învățarea Evangheliei în peste 110 limbi. Are, de asemenea, mai multe universități, un program educațional religios pentru tineri și tineri adulți la care sunt înscriși peste 400.000 de cursanți din 170 de țări; FamilySearch, cea mai mare organizație genealogică din lume; și organizația Caritatea Sfinților din Zilele din Urmă, un program vast de ajutor umanitar, care oferă, anual în întreaga lume, ajutor în valoare de aproape 1 miliard de dolari americani. Principala sursă a bunăstării bisericii mormone este zeciuiala: mormonii trebuie să doneze a zecea parte din venitul lor anual către biserică. Sediul central mondial al Bisericii este în orașul Salt Lake, Utah, S.U.A. (,,leagănul religiei mormone”).

Mormonii din Iași (au fost numiți astfel după ,,Cartea lui Mormon”) sau mai corect spus, reprezentanții Bisericii lui Isus Hristos, au un singur lăcaș în oraș, pe malul drept al Bahluiului, pe Bulevardul ,,Regele Mihai”.

Am fost întâmpinată de președintele de district, pe nume Radu Stoica, dar și de câțiva americani, voluntari cu timp deplin aici.

Băieții trebuie să-și îndeplinească misiunea timp de doi ani, iar fetele un an și jumătate. Pe parcursul acestor perioade, misionarii nu au voie să aibă și alte activități. Interacționând cu ei, am rămas surprinsă de cât de bine vorbeau limba română, în ciuda faptului că locuiesc de puțin timp în Iași. De asemenea, cu toții erau eleganți și foarte zâmbitori.

Misionarul Gutler sau ,,Bătrânul Gutler” (se referă la statutul de învățător), venit din Utah, mi-a vorbit cu mândrie despre principalele particularități ale religiei sale.

Ei cred că Dumnezeu este Tatăl tuturor, că Fiul Său, Isus Hristos, este Mântuitorul și Salvatorul lumii. De altfel, cred că toți oamenii pot găsi bucurie în planul Său pentru fericirea lor, pot găsi scop în această viață și se pot întoarce într-o zi în prezența Sa.

Gutler mi-a povestit și că a muncit un an pentru a face voluntariat în România.

,,Sunt venit în România de mai bine de jumătate de an. Desigur că familia mea a fost de acord. Cândva, și ei au fost voluntari cu timp deplin. Eu am lucrat timp de un an ca asistent medical pentru a putea face asta. Și Biserica ne ajută, dar contribuim și noi. Sunt foarte importante misiunile pentru noi. De dimineață de la 6:30, până seara la 21:00, când trebuie să fim deja în casă, discutăm pe stradă cu oamenii și oferim gratuit meditații la limba engleză. Biserica înțelege că educația și învățarea sunt temelia progresului personal”, a adăugat tânărul.

Ulterior, președintele districtului mi-a făcut turul bisericii, care este mai degrabă un centru unde își pot desfășura activitatea voluntarii, fiind dotat cu birouri și bucătărie. Pe hol erau tablouri cu profeți. O singură sală este destinată adunărilor de duminică. Acolo, am observat un pian negru, o masă, mai multe scaune, o bibliotecă cu mai multe exemplare ale ,,Cărții lui Mormon”, și alte rafturi cu ,,Imnuri”.

La nivel mai înalt, cele mai importante spații ale mormonilor sunt templele. În temple, mormonii preaslăvesc, căută inspirație, învăță despre planul fericirii întocmit de

Dumnezeu și înfăptuiesc ceremonii sacre, cum ar fi căsătoria pentru totdeauna.

Mai departe, având în vedere subiectul discuției, curiozitatea m-a obligat să întreb care sunt interdicțiile privind taina căsătoriei.

,,Nu putem întreține relații sexuale până la căsătorie. După aceea, fiecare familie alege câți copii face sau alte detalii. Nu sunt interzise relațiile dintre parteneri cu religii diferite, totuși ar fi ideal ca cei doi să aibă valori asemănătoare”, a explicat acesta.

Astfel, mormonii nu susţin căsătoriile între persoane de acelaşi sex, iar sexul premarital şi concubinajul sunt interzise. În schimb, aceștia au tolerat şi încurajat obiceiuri precum poligamia. Ea a fost practicată oficial în rândul mormonilor până în 1890, când Congresul Statelor Unite s-a opus acestei practici şi a interzis-o prin lege. Astăzi, poligamia nu mai este un subiect încurajat în rândul mormonilor.

Chiar fondatorul Bisericii Mormone, Joseph Smith, s-a căsătorit cu 40 de femei (după unele biografii 34, conform altora ar fi peste 40). Mormonii ar fi permis aplicarea ploigamiei după ce multe familii au rămas fără un bărbat „cap de familie“, ca o formă de protecţie a femeilor şi copiilor. Doar bărbaţii care arătau că pot întreţine mai multe familii se puteau căsători cu mai multe femei.

Un caz disputat a fost al şefului unei secte fundamentaliste mormone. Warren Jeffs a fost găsit vinovat de viol şi pedofilie. Avea 78 de neveste, iar 24 dintre ele erau minore. Două dintre acestea au fost violate de Jeffs, fiind condamnat în California la închisoare pe viață.

În 2020, o comisie a Senatului din Utah a adoptat în unanimitate un proiect de lege care vizează dezincriminarea poligamiei, încă practicată de mii de familii în acest stat, dar acesta este doar un proiect fără valoare legală.

Totodată, Biserica oficială încearcă să se distanţeze de fundamentaliştii mormoni care practică în continuare poligamia.

Spre finalul întâlnirii, am vorbit cu Kellie, colegă cu Gutler. Abia ce terminase de studiat. Într-o română perfectă, tânăra mi-a răspuns ușor rușinată că nu are iubit și că urmează să plece înapoi în Utah. Totodată, tânăra mi-a mărturisit că i s-a întâmplat să revadă la Biserică persoane abordate pe teren.

,,Sunt de aproape un an și jumătate aici. Se încheie perioada de voluntariat și mă întorc la studii. Am lucrat ca vânzătoare în Utha, înainte să ajung în România. Am stat câteva luni și în alte județe din țară, în funcție de congregații. Nu am iubit. Cât suntem aici, ucenici, nu avem voie să flirtăm. Săptămânal fac pregătire la limba engleză cu aproximativ 2-4 persoane. Se întâmplă să vină oameni pe care inițial i-am văzut pe stradă”, a susținut tânăra..