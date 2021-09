Consilierii USR-PLUS din Comisia de Urbanism: AJUNGE! SUNTEM BLOCAȚI ÎN PROPRIUL ORAȘ! Soluții sunt, lipsește viziunea și competența la conducerea Primăriei Iași (P)

Consilierii USR-PLUS din cadrul Comisiei de Urbanism au susținut o conferință de presă în fața Primăriei Iași. Aceștia au abordat problema congestiei din oraș la orele de vârf.

”Orașul este complet blocat la orele de vârf. Oamenii, în loc să muncească, să producă, să stea cu familiile sau să facă activități plăcute, sunt blocați în trafic. Pentru cei din zona metropoltiană, cea mai apropiată stație de mijloc de transport în comun este la 2, 3 sau 5km pe jos. În aceste condiții, utilizarea transportului public e mult îngreunată. Sau varianta de a lăsa mașinile la vreun capăt de linie este imposibilă, în condițiile în care nu au fost amenajate parcări de tip Park&Ride. Transportul public este la capacitate maximă în orele de vârf, nu pot fi blamați cetățenii care aleg transportul cu mașina personală în detrimental autobuzelor sau tramvaielor. Banda unică de la Lidl pana in Podu Roș s-a dovedit a fi un fiasco, parcă a fost amenajată pentru a compromite o idee bună, dar aplicată execrabil. Pistele de bicicletă există pe hartie, dar lipsesc cu desăvârșire în realitate. Proiectele de infrastructură mari au rămas la stadiul de planșe. Sistemul de management al traficului este complet depășit, funcția sa adaptivă nu funcționează, fiind utilizat în mod manual de către angajații de la Biroul de Trafic, mulți dintre ei fiind angajați pe bază de PCR, nu pe bază de cunoștințe. Sistemul e deja uzat moral, numărul de mașini din prezent fiind mult mai mare decât cel din urmă cu 6 ani. Toate setările sunt depășite.

Dar o cauză mai profundă este faptul că s-au autorizat locuințe colective fără a se ține cont de studii de trafic realizate corespunzător, fără a se corela aceste complexe imobiliare cu nevoia de creșe, grădinițe și școli modernizate, fără infrastructură, access la mijloacele de transport public etc.

De aceea, consilierii USR-PLUS au depus un proiect de hotărâre de CL prin care obligă investitorii ca, în cazul imobilelor care vor genera o densitate mare a populatiei, să întocmească un studiu de trafic care sa prevada implicatiile asupra traficului rutier si pietonal, iar solutia de amenajare a accesului la drumul public al locuitorilor unui viitor imobil cu locuinte colective se va corela cu cele de la alte obiective avizate in zona sau care sunt in curs de avizare”, a declarat Răzvan Timofciuc, consilier local USR-PLUS.

Consilierul local Iulian Nicolau, președintele Comisiei de Urbanism din CL, a inițiat un proiect pentru realizarea unei politici la nivel METROPILITAN în privința dezvoltării urbanistice: ”Iașul trebuie să aibă un cuvânt de spus în politica urbanistice a zonei periurbane. Cea mai mare parte a ceea ce denumim congestia mobilității este rezultatul politicilor urbane eronate implementate agresiv în ultimii 20 de ani în toate comunele învecinate. Dezvoltarea preponderentă a programului de locuire, pe dimensiuni mari și foarte mari, fără a dezvolta concomitent funcțiunile complementare locuirii (grădinițe, școli, spații comerciale, centre medicale, parcuri, locuri de joacă etc), fără a ține seama de capacitățile reale ale infrastructurii rutiere existente, fără a dezvolta noi căi de circulație și transportul public, fără a implementa concepte moderne, verificate, de mobilitate urbană gândite în interdependenta incontestabilă urban-metropolitan, ne-a adus astăzi într-o situație care pare fără rezolvare. Soluții există dar pentru asta toți decidenții implicați în politica urbană trebuie să se așeze la aceeași masă și să ia, echilibrat, cele mai bune decizii atât pentru corectarea discrepantele actuale, cât și pentru dezvoltarea de perspectivă a tuturor comunităților pe care le reprezintă. Acest lucru poate fi posibil prin Comisia de Urbanism Metropolitană.”



Consilierul local Ionuț Anastasiei, membru în Comisia de Urbanism:

„Am strâns semnături de la toți membrii Comisiei de Urbanism din CL pentru construirea unei parcări subterane în zona Rond Vechi (CUG) cu parc verde deasupra, tocmai ca toate mașinile parcate pe prima bandă pe bvd Nicolina să fie mutate și, astfel, banda unică prevăzută din Capăt CUG – Podu Roș să devină realitate – pentru prima oară toți consilierii au înțeles aceste două necesități, însă primarul Mihai Chirica nu a făcut niciun demers în acest sens. Totodată, într-o dezbatere publică privind mobilitatea urbană din Iași, i-am cerut primarului să dubleze, de ce nu, numărul autobuzelor din Iași. Ca o bandă unică pentru mijloacele de transport în comun să fie eficientă, trebuie să se întâmple două lucruri esențiale: un mijloc de transport public trebuie să vină o dată la 2-3 minute și să se respecte orarul afișat în fiecare stație. Acest lucru nu este posibil cu numărul actual de mijloace de transport public, care este aproape la jumătate față de municipiul Cluj-Napoca (Cluj 432 vs Iași 276). Un alt proiect depus, de altfel și bugetat, are ca scop construirea a trei mari parcări pentru biciclete în trei cartiere ale mun. Iași. Scopul principal fiind faptul că mulți ieșeni și-ar cumpăra o bicicletă, dar nu au unde să o depoziteze. Mai mult, dacă aceștia o depozitează pe casa scării, aceasta poate fi furată sau vandalizată – de aceea o parcare securizată, modernă, ar încuraja transportul alternativ. Despre infrastructura pentru biciclete tot s-a vorbit, însă am cerut de urgență realizarea unei piste pentru biciclete pe prima bandă pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, deoarece în momentul de față este INTERZIS prin lege să circuli cu bicicleta pe pietonal. În anul 2021, în centrul zero al Iașului, poți lua amendă oricând. Dovadă mai mare de descurajare a transportului alternativ nu există.”