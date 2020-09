Consilierul PNL care l-a prins pe omul lui Tudorache cu procesele verbale povesteşte momentul

„Duminică după ce s-au închis secţiile de votare, am făcut numărătoarea noastră paralelă la sediul nostru din Câmpineanu şi am remarcat dificultăţi în procesul de numărare din anumite secţii din sectorul 1.

Luni spre prânz am fost contactată de către colegii mei din conducere, care m-au anunţat că există suspiciuni în ceea ce priveşte centralizarea rezultatelor şi m-au rugat să mă deplasez la Biroul Electoral al Sectorului 1, pentru a lua legătura cu reprezentantul nostru de acolo şi pentru a afla detalii despre situaţia privind validarea votului.

Din discuţiile de la faţa locului, am observat că luni în jurul prânzului erau încă multe secţii unde rezultatele nu erau centralizate, lucru destul de anormal ţinând cont că trecuse aproape o zi de la închiderea urnelor.

La ieşirea din sediul BES, am întâlnit câţiva colegi de la USR-PLUS, care venisera acolo cu aceleaşi neclarităţi. În timp ce stăteam de vorbă, am văzut ieşind din clădire un grup de câteva persoane care aveau asupra lor laptopuri, dosare şi un teanc de procese verbale - complet la vedere, fără să fie puse în vreo mapă, vreun sac sau orice altceva”, a povestit Iuliana Cristina Grigorescu.

Consilierul local a menţionat că s-a apropiat de persoana care ducea procesele verbale, pentru a vedea dacă sunt documente originale sau copii. „Imediat mi-au atras atenţia faptul că sunt originale şi am realizat gravitatea situaţiei, dar am păstrat un ton calm şi civilizat când l-am abordat pe respectivul cetăţean, pentru a afla de unde are procesele verbale originale şi unde le transportă.

Timp de câteva minute a evitat să răspundă la aceste întrebări, a arătat un fel de ecuson pe scria doar «candidat pentru Consiliul Local», fără nume, partid sau alte detalii de identificare. Mi-a răspuns că are procesele verbale de la cineva din interiorul clădirii.

În tot acest timp, persoanele care îl însoţeau au plecat, lăsându-l singur cu procesele verbale şi cu întrebările noastre la care nu avea răspuns...

Câteva minute mai târziu, încercând să scape de întrebările noastre, persoana s-a întors în clădirea BES iar noi am mers după el, fără să alerg sau să fac vreo presiune, aşa cum s-a mai vehiculat în presă, acest lucru fiind confirmat chiar de el în faţa poliţiştilor ajunşi mai târziu la faţa locului”, a povestit consilierul local.

Iuliana Cristina Grigorescu a scrs că l-a însoţit cu liftul, el a apăsat butonul pentru etajul 1, l-a urmat când a coborât, dar bărbatul a constatat rapid că este la etajul greşit, mai exact la sediul BES, s-a întors în lift, unde consiliera locală l-a însoţit din nou, şi a apăsat butonul pentru etajul 2.

Unde se află direcţia de salubritate şi investiţii din Primăria Sectorului 1. „La etajul 2 am avut un şoc: am văzut persoane din primăria sectorului 1 şi alte persoane pe care nu le cunosc. În partea dreaptă, era o sală de şedinţe cu aproximativ 8-10 persoane cu laptopuri, procese verbale necompletate, dar şi originale semnate şi ştampilate, iar în partea stângă un hol. Imediat şi-au luat laptopurile şi au plecat.

Persoana cu care eram a lăsat procesele verbale pe un scaun, încercând să ne explice că le are de la partid, că sunt copii, că le-au colectat în noaptea respectivă şi alte explicaţii fără prea mult sens.

În timp ce eu continuam să adresez aceste întrebări posesorului de procese verbale, colegii de la USR au chemat poliţia, timp în care persoanele din acel birou au început să strângă celelalte documente şi le-au dus în biroul din stânga. A rămas în sală un flipchart pe care erau nume de secţii tăiate - era evident un mod de lucru organizat.

Poliţia a venit rapid, am solicitat să sigileze tot ce este acolo, au ridicat documentele rămase, am mers la secţia de poliţie toţi cei prezenţi, inclusiv acest candidat la consiliul local, şi am dat declaraţii. Eu am depus declaraţie în calitate de martor, nefiind persoana care a chemat poliţia”, a scris Iuliana Cristina Grigorescu.

