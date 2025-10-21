Consiliul Județean își face un cadou de casă nouă: sistem electronic de vot în dotarea plenului odată cu întoarcerea în Casa Pătrată renovată

Președintele Costel Alexe a fost admonestat în mai multe rânduri că, în ședințele de plen ale aleșilor județului, trece foarte repede, fără să-și ridice ochii de pe ordinea de zi, peste sesiunea de vot: „Pentru?-Împotrivă?-Abțineri?”, punând deseori în dificultate personalul care trebuie să numere din ochi voturile exprimate.

La protestele unor consilieri, mai apar pauze în monologul citit al șefului CJ, însă liderul grupului USR a fost cel care a cerut de câteva ori detalii despre achiziția unui sistem de vot electronic.

Ieri, a fost lansată licitația pentru achiziția lui, iar termenii din anunț se suprapun cu cel la care ar urma să se mute înapoi în Casa Pătrată instituțiile care au funcționat acolo până la șantierul de eficientizare energetică a clădirii. Printre ele, și Consiliul Județean.

Astfel, licitația pentru sistemul portabil de vot începe de la 107 mii de lei, iar ofertele sunt așteptate până pe 24 noiembrie. Desemnarea unui câștigător ar putea fi făcută în prima lună a primăverii, iar acesta va avea la dispoziție apoi două luni pentru instalarea sistemului de vot.

Ofertele vor fi evaluate după mai multe criterii: preț (40 la sută din punctaj), perioada de garanție (30 la sută), calitatea soluției software și interfața de utilizare (20 la sută). CJ a mai prevăzut un criteriu: timpul de răspuns la incidente, inclusiv preluarea sesizărilor și remedierea provizorie a defectelor semnalate (10 la sută).

