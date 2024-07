Constantin Frâncu (1941‑2024), in memoriam (II)

La Constantin Frâncu m‑a surprins la un moment dat faptul că își alcătuise un impresionant fișier personal, rezultat din „despuierea” directă și înregistrarea fenomenelor de morfologie istorică a limbii române vechi pe fișe tradiționale, scrise cu mâna (computerele încă nu apăruseră!); din acest fișier „se hrănea” la alcătuirea de noi studii și articole. M‑a informat cu acel prilej că un asemenea fișier, orientat mai ales spre chestiuni de etimologie, avea acasă și profesorul Arvinte.

Cam din aceeași perioadă datează și lunga și rodnica sa colaborare la o prestigioasă lucrare de sinteză, volumul Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780), publicată abia mai târziu, în 1997, lucrare inițiată și coordonată de Ion Gheție, șeful recunoscut al școlii bucureștene de filologie românească veche. Lui Frâncu i se datorează în această lucrare capitolele despre morfologia și sintaxa limbii române vechi. Aflând la un moment dat că merg la București pentru o săptămână de documentare la Biblioteca Academiei, Frâncu m‑a rugat să îi duc lui Ion Gheție, la Institutul de Lingvistică, un dosar conținând o parte din redactările sale la volumul menționat; așa încât pot spune acum că bucuria de a‑l fi cunoscut pe sobrul și exigentul învățat Ion Gheție, care m‑a onorat decenii la rând cu atenția lui binevoitoare, i se datorează și lui Constantin Frâncu. Depun mărturie că Ion Gheție punea mare preț pe calitatea contribuțiilor mai tânărului său coleg ieșean.

Cu tandrețe și nostalgie evoc și dărnicia cu care Constantin Frâncu îmi împrumuta cărți importante din biblioteca proprie. Țin minte că Prinzipien der Sprachgeschichte de Hermann Paul și cele două volume ale minunatei antologii comentate de texte importante din istoria lingvisticii a lui Hans Arens (Sprachwissenschaft. Der Gang ihrer Entwicklung von der Antike bis zur Gegenwart), împrumutate de la el, au rămas la mine ani de zile! Mai este un episod pe care doresc să îl relatez. În anul 2000, în timpul stagiului meu de lector de limbă și literatură română la Jena, am ținut neapărat să îi invit să conferențieze în cadrul seminarului meu pe prietenii mei ieșeni la care țineam. Universitatea din Jena acoperea toate costurile călătoriei, oferind deopotrivă și un mic honorar. Doar Frâncu a acceptat invitația mea. Ceilalți doi, Dragoș Moldovanu și Florin Faifer, au găsit tot felul de pretexte să nu vină. Am înțeles atunci că, din generația lor, Frâncu a fost unul din cei puțini care se acomodase noilor vremuri, depășind handicapul anilor de formare, când învățarea limbilor străine, în afară de rusă, era cu totul vitregită.

Încerc acum, către finalul acestei evocări, să înțeleg și să descriu în cuvinte elementele și valorile care, cu timpul, se vor fi dovedit comune. Împărtășeam, cred, sentimentul de apartenență la ceea ce, pe urmele profesorilor noștri, numim „Școala lingvistică ieșeană”. Asemenea celor mai iluștri predecesori ai noștri, un Alexandru Philippide, un Gh. Ivănescu sau un Eugeniu Coșeriu, am nutrit convingerea că o cercetare științifică autentică în lingvistică trebuie să mizeze deopotrivă pe cunoașterea empirică, pe cât posibil completă, a faptelor de limbă, fundamentată pe perspectiva istorică, dar și pe înțelegerea esențelor ultime ale limbajului și ale limbilor, adică pe teoria limbii și filosofia limbajului. Conveneam de asemenea că un profesor autentic trebuie să fie mai ales și în primul rând un cercetător și priveam cu detașare și sarcasm pretențiile unor colegi că, vezi doamne, activitatea didactică nu le‑ar mai lăsa timp suficient pentru cercetare. Unul dintre ei a cerut chiar, în catedră, ca, la concursul pentru un post de lector, prin 1991, să mi se ceară în lista de lucrări o cantitate dublă de studii și articole, ca unuia care veneam din cercetare! Cunoașterea limbii germane a fost, cred, încă un aspect care ne apropia. Oltean de origine, el, dobrogean subsemnatul, devenind ieșeni, am înțeles repede că în universitatea și în orașul în care s‑au ilustrat Titu Maiorescu, Garabet Ibrăileanu, Alexandru Philippide, Iorgu Iordan sau profesorii noștri direcți, Ivănescu și Arvinte, cu toții admiratori și debitori ai culturii germane, însușirea limbii lui Luther, a lui Goethe și a lui Humboldt era obligatorie.

Se spune că „de mortuis nihil nisi bene”, dar se mai spune și că „amicus Plato, sed magis amica veritas”, așa că mă simt dator să menționez și unele aspecte mai puțin luminoase ale relației mele cu Constantin Frâncu. Îmi asum cu sinceritate cea mai mare parte din vină pentru relativa răcire a relațiilor dintre noi. După mai mult de un deceniu de depărtare, mai întâi datorită lungului său sejur de profesor invitat la Institutul de Romanistică al Universității din Viena, urmat apoi de cei 7-8 ani de absență a mea din Iași din binecuvântate pricini similare, ne‑am regăsit, încă de prin anii 1996‑1997, pare‑se, pe baricade diferite. Am jucat, cu convingere, rolul de „agent electoral” al său în alegerile pentru șefia Catedrei de Limbă română și Lingvistică generală, împotriva lui Dumitru Irimia, decizie pe care am regretat‑o ulterior! Ca șef de catedră, în scurta perioadă când s‑a întâmplat să fiu prodecan al Facultății, Frâncu s‑a opus sistematic inițiativelor și ideilor mele! De exemplu, alături de Nicolae Crețu, șeful catedrei surori, de literatură română, s‑a împotrivit cu succes în consiliu ideii mele de a separa româna de limbile străine, în două facultăți diferite, după modelul bucureștean. Mai puțin succes a avut opozița sa la ideea întemeierii în facultate, la inițiativa profesorului Ioan Constantinescu, a unei catedre separate de literatură comparată, entitate care, după cum se știe, a și luat ființă! La rândul meu, nu i‑am ascuns niciodată nemulțumirile mele față de politica sa de „înnoire” a Catedrei. A acceptat cu chiu cu vai să se creeze la catedra noastră un post de profesor pentru prietenul nostru comun Dragoș Moldovanu, dar nu a vrut în ruptul capului să facem același lucru pentru colegii Carmen Pamfil și Ioan Oprea! Ne‑am potrivit însă în opoziția, zadarnică într‑un climat care începuse să fie dominat deja de oportunism, mercantilism și clientelism, față de desfiițarea catedrelor tradiționale, înlocuite cu două așa‑zise departamente, entități heterogene, dezarticulate și rupte total de tradiția universitară românească. Am beneficiat de asemenea de consilierea lui competentă în anul 2005 când, din însărcinarea decanului de atunci, Iulian Popescu, am schițat profilul, structura și regulamentul Școlii Doctorale de Studii Filologice.

O soartă binevoitoare a decis să nu ne mai fi văzut deloc în ultimul lui deceniu de viață, cruțându‑ne astfel de suferința de a ne contempla reciproc ravagiile bătrâneții. Așa că, dragă Constantine – nu ne‑am tutuit niciodată, dar o fac, iată, acum, în momentul despărțirii! –, îți urez drum bun spre Câmpiile Elizee și… pe curând!

Post scriptum

Mulțumesc doamnei Cătălina Frâncu, pentru că mi-a atras atenția că porecla colegială inventată de Dragoș Moldovanu era cea de Coconel, nu cea de Pomponel, așa cum, dintr‑un regretabil lapsus memoriae, am scris în episodul trecut. Fac aici cuvenita îndreptare.

Eugen Munteanu este profesor universitar la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și cercetător la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași

