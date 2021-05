Am fost lângă tine încă din prima clipă a vieţii tale. Ţi-am privit copilăria inocentă, apoi am trăit împreună adolescenţa exuberantă. Te-am urmărit tânăr adult, crescând, punându-ţi în valoare talentul şi ajungând apoi important om de cultură al oraşului, devenind CONSTANTIN POPA. Am fost lângă tine în toate reuşitele tale şi te-am îmbraţişat în momentele de cumpănă. Ţi-a crescut scutecul până a devenit giulgiu, aşa cum spune aforismul pe care îl îndrăgeai mult, şi „ca un martor disciplinat, ai privit cum ţi s-au scurs secundele”. Oricât de lung ar fi fost, tot timpul din lume nu mi-ar fi fost suficient ştiindu-te împreună cu mine! Ai plecat cu jumătate din sufletul meu, scumpul meu frate! Dumnezeu să te odihnească în pace, Costel! Petrica (Cleo).