Constrânşi să ia şase puncte

Ajunsă luni dimineaţă în Iaşi după drumul cu autocarul făcut de la Arad la finalul partidei cu UTA, Politehnica Iaşi a făcut ieri dimineaţă primul antrenament normal al săptămânii după şedinţa uşoară de refacere de luni seară. Firesc, preocuparea principală a startului de săptămână a fost efectuarea calculelor legate de subsolul clasamentului. Avantajată de rezultatele ultimei runde (Astra Giurgiu a pierdut în prelungiri la Mediaş, iar FC Voluntari nu a trecut acasă de Chindia Târgovişte, care nu mai are emoţii), Poli continuă să aibă şanse de a prinde barajul. Cum Iaşul este la patru puncte de Astra şi Voluntari, formaţii care, spre deosebire de Politehnica, nu au beneficiat de rotunjirea punctelor acumulate după sezonul regulat, două sunt condiţiile de îndeplinit de formaţia moldavă pentru a nu retrograda direct.

În primul rând, Iaşi trebuie să câştige cele două meciuri rămase de disputat: sâmbătă, de la ora 16:30, acasă, cu FC Hermannstadt şi joia viitoare, la Mediaş, cu Gaz Metan. Misiunile amintite nu par imposibile, prima fiind chiar foarte accesibilă. Sibienii, pe care Poli i-a învins recent în Copou, joacă foarte prost, iar scandalurile din tabăra lor au răbufnit şi în presă. În plus, antrenorul Nicolo Napoli ar putea conta pe unii dintre absenţii de duminică. Răzvan Popa a depăşit problemele generate de COVID-19, iar Brănescu are şanse să apere, cu o mască, după fractura de piramidă nazală suferită la Giurgiu, situaţia altor accidentaţi urmând a fi limpezită zilele următoare. Apoi, în ultima rundă ar putea fi un decalaj uriaş de motivare între adversare, dacă Gazul lui Mihai Teja scapă matematic de la retrogradare în această săptămână.

Chiar dacă obţine şase puncte în ultimele runde, Poli depinde şi de jocul rezultatelor pentru a juca barajul. Astfel, fie Astra, fie Voluntari, nu trebuie să facă mai mult de un punct în ultimele runde. Cele două echipe se confruntă într-un meci direct, tot sâmbătă, de la ora 14:00. Apoi, în ultima etapă, giurgiuvenii joacă la Viitorul Constanţa, care vrea să scape de baraj, iar ilfovenii primesc vizita UTA, echipă care acum nu este încă salvată. Mai trebuie precizat că atât Astra, cât şi Voluntari se exprimă modest în ultima perioadă, giurgiuvenii având şi handicapul de a juca un meci în plus, cel de Cupă cu Dinamo.

Trăgând linie, Poli are în continuare şanse de a prinde barajul, faptul că jucătorii s-au unit singuri dând în continuare speranţe celor care ţin cu adevărat la fotbalul ieşean. Latura financiară are un rol important, fotbaliştii fiind conştienţi că dacă nu evită retrogradarea ratează nu numai bonusul de obiectiv, de 5000 de euro, despre care v-am informat în urmă cu câteva săptămâni că le-a fost promis, dar au şi şanse infime de a-şi mai încasa salariile şi primele restante. Asta pentru că actuala Poli, care va ajunge la datorii de circa 2 milioane de euro, riscă să dispară în cazul retrogradării. Şi dacă rămâne în prima ligă, echipa ieşeană nu are orizonturi deloc roze, în condiţiile în care Consiliul Local Iaşi a blocat finanţarea echipei ca urmare a contrelor cu capii clubului, însă drepturile de televizare din vară ar da o guriţă de oxigen. Deloc suficientă pentru a trăi decent măcar un an, însă decesul ar putea fi amânat. Dar, despre acest subiect şi planurile care se fac în fotbalul ieşean, cu alt prilej.