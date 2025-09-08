MICA PUBLICITATE
Local

Construirea Spitalului Regional de Urgență Iași: grupul turcesc CCN, declarat câștigător și în instanță. O afacere de 1,7 miliarde

De Alex ANDREI
luni, 08 septembrie 2025, 03:46
2 MIN
Litigiul din jurul construirii Spitalului Regional de Urgență (SRU) Iași a fost clarificat de judecătorii bucureșteni. Grupul turcesc CCN rămâne câștigător al licitației de execuție: contractul are o valoare de 1,7 miliarde de lei.

Licitația pentru edificarea SRU a ajuns la final: procedura a fost lansată în februarie 2024, iar contractul de execuție este pe punctul de a fi semnat. Proiectul are finanțarea asigurată, printr-un mix care combină împrumuturi, fonduri guvernamentale și bani europeni. Teoretic, construcția ar urma să se desfășoare în perioada 2026 – 2030, în condițiile în care lucrările pregătitoare au fost recepționate în primăvara acestui an.

Câștigătorul inițial a pierdut, în cele din urmă, licitația

Un prim raport al procedurii a fost emis la finalul lunii decembrie 2024. Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate (ANDIS) a atribuit contractul către o asociere de firme conduse de Bog’Art, asociere din care a făcut parte și constructorul ieșean Conest.

Principalul competitor, grupul turcesc CCN, a avut același punctaj tehnic ca Bog’Art și o ofertă financiară mai bună: 1,7 miliarde lei, cu 80 milioane lei mai puțin. Însă, oferta CCN a fost declarată neconformă astfel că atribuirea s-a făcut către Bog’Art. Turcii au contestat raportul și au obținut reevaluarea ofertelor.

În luna iunie 2025, ANDIS a emis un nou raport și, de data aceasta, licitația a fost atribuită către grupul CCN. Bog’Art a contestat, la rândul ei, raportul de procedură, dar Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC) a respins sesizarea. Ulterior, Bog’Art a depus o plângere împotriva deciziei CNSC, iar litigiul a fost tranșat la Curtea de Apel București: „Respinge plângerea, ca nefondată”, conform deciziei judecătorilor publicată pe scurt pe portalul justiției.

Construcția va costa 1,7 miliarde de lei

Proiectul SRU Iași are finanțarea asigurată. Cea mai mare parte a sumei provine dintr-un împrumutat contractat de guvern la Banca Europeană de Investiții (BEI), la care se adaugă fonduri europene și guvernamentale.

Costurile de construire a unității medicale se ridică la 1,7 miliarde lei (fără TVA), dar valoarea totală a proiectului trece pragul de 3,2 miliarde lei. Din acest punct de vedere, ANDIS încă nu a lansat toate licitațiile necesare implementării întregului proiect. SRU Iași va fi construit în zona Moara de Vânt și reprezintă un complex de construcţii pe 7 niveluri (subsol, parter şi cinci etaje) cu o suprafaţă totală construită de aproape 150.000 mp, cu o amprentă la sol de peste 27.000 mp.

