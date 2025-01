Consumatorii din Iași reclamă nereguli în hipermarketuri din cauza RetuRo

La un an de funcționare, Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) pentru ambalaje reciclabile continuă să genereze o serie de nemulțumiri și plângeri atât din partea comercianților, cât și a consumatorilor. Deși inițiativa urmărește să îmbunătățească colectarea și reciclarea ambalajelor, numeroase dificultăți și probleme sunt semnalate, în continuare, de români. Astfel de cazuri au fost sesizate, recent, și la Iași. Aici, de exemplu, clientul unui hipermarket din oraș s-a lovit de refuzul unui angajat de a-i plăti contravaloarea unui bon de reciclare, după ce acesta tocmai își făcuse cumpărăturile în acel magazin. „Pe 12 ianuarie, la Kaufland, în Păcurari, am băgat ambalaje de vreo 12 lei. Mi-am făcut cumpărăturile la casa automată, dar am uitat de bonulețul de la ambalaje să îl scanez. Mi-am amintit de el când treceam pe la Informatii, și am cerut să îmi deconteze bonul. Mi-au zis că nu se poate, doar contra unor cumpărături. Ideea e că mi se pare un abuz totuși. Sunt banii mei! Poate că nu mai am chef să fac la ei cumpărături, ci vreau doar banii opriți pe ambalaje la niște cumpărături mai vechi, poate nu am alți bani ”, se arată într-o sesizare transmisă ZDI, de către Cristi C. , un cititor al ZDI.

Contactat și întrebat despre problema semnalată, conducerea Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Iași a răspuns clar. Refuzul comerciantului poate atrage sancțiuni. „Nu e normal așa ceva. Contravine legii. Comerciantul e obligat să-i restituie contravaloarea tichetului de la aparat sau dacă acesta dorește să plătească anumite produse cu contravaloarea tichetului. Dacă întâmpină astfel de reacții de la comercianți, consumatorii pot face sesizare la noi ” , a declarat comisarul-șef al CJPC Iași, Florin Onofrei.

De altfel, și în regulamentul RetuRo, administratorul SGR, publicat pe site-ul companiei scrie: ”primești înapoi garanția de 50 de bani pentru fiecare ambalaj returnat corespunzător.”

Probleme semnalate și pe pagina de Facebook a RetuRo

Cum nu există alte canale de comunicare, pagina oficială de Facebook a devenit supraîncărcată cu plângeri din partea comercianţilor și nu numai, care scriu în secţiunea de comentarii diverse probleme ale sistemului RetuRo. Printre cele mai mari dificultăţi se numără comunicarea insuficientă şi facturarea unor cantităţi mai mici de ambalaje decât cele recepţionate efectiv în centrele de colectare. Astfel, comercianţii primesc mai puțini bani pentru ambalajele pe care le trimit la reciclare. „Din 6.763 de sticle mi s-au facturat 1.703! Am trimis mail către ei, nu-mi răspunde nimeni! Am vorbit cu o operatoare, nu mi-a dat o soluţie clară! colectarea se face manual, mai am in depozit cca. 10.000 de ambalaje. Nu mai primesc de la clienți ”, se arată într-un comentariu pe Facebook. Însă, nemulțumirile vin și de la consumatori, care la rândul lor se plâng de ineficiența acestui sistem.

Dacă anul trecut, la Iași, astfel de semnale sesizate comisarilor OPC au fost de ordinul zecilor, anul acesta la instituție au fost transmise doar două sesizări privind RetuRo. „ Anul acesta am avut cred vreo două reclamații de la consumatori privind RetuRo. Au reclamat, în general, probleme legate de funcționarea aparatelor de reciclare. Erau vizate două magazine mai mici din Iași, nu hipermarketuri ”, a mai precizat Onofrei.

Anul trecut, reprezentanții ANPC din Iași au înregistrat un număr de 25 de reclamații, în urma cărora au fost efectuate verificări în teren, la mai multe supermarketuri. Comisarii au descoperit astfel și nereguli, fiind aplicate 28 de sancțiuni, respectiv 26 de avertismente și două amenzi în cuantum de 40.000 de lei, aplicate operatorilor economici. Principalele abateri constatate care au impus și sancțiuni au fost legate atât de modul de indicare a prețurilor, implicit a garanției, de lipsa informațiilor pe automat privind modalitatea de returnare a valorii, cât și de automate de returnare defecte și refuzul preluării ambalajelor returnate de consumatori.

