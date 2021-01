Containere speciale în tot Iașul pentru hainele vechi pe care vreți să le aruncați

Societatea SALUBRIS a amplasat pubele mai mari langa toate cele 6 centre de cartier ale Primariei, iar unele deja sunt pline. In tot Iasul vor fi, in curand, 15 asemenea containere. Le veti vedea in puncte strategice ale orasului, pe unde trec multi oameni.

Hainele colectate ajung la persoane nevoiașe.