Contestat de fani, Săndoi iese la atac: „Un aut a influențat rezultatul final! Faza trebuia întoarsă”

„La un moment dat se părea că avem meciul în mână. Știam că întâlnim o echipă omogenă, cu jucători valoroși, cu o bancă foarte bună. Sibiul are patru atacanți, oricare poate fi titular, fiecare poate face diferența.

Nu am făcut o partidă proastă, am fost superiori și la posesie, și la șuturi, și la ocazii. În prima repriză mai ales, am ratat câteva ocazii foarte mari, n-am înscris din patru metri.

Nu vreau să fiu absurd că mă leg de un aut. Dar, dacă autul ăla influențează rezultatul final, trebuie să spunem lucrul ăsta” a spus tehnicianul.

Asistentul a vrut să dea aut pentru Poli!

Acesta a adăugat: „În plus, am înțeles că centralul a fost anunțat în cască că autul a fost de partea altei echipe! Vă spun ce mi-au spus băieții în cabină. Se vede că asistentul duce fanionul în mâna dreaptă, asta înseamnă că trebuia să ridice un aut pentru noi. Sibiul, cu un plus de experiență, au bătut repede, ne-au prins descoperiți și s-a făcut diferența. Faza trebuia însă întoarsă! A fost o fază foarte rapidă, dar aspectul ăsta poate influența rezultatul final! Păcat de munca jucătorilor.

Până atunci, trebuia să conducem noi. Cînd am primit gol, neavând un moral foarte bun, am scăzut ca intensitate în joc, chiar dacă ne-am creat ocazii și după aceea.

Noi avem problemele pe care le avem, ceilalți antrenori își dau seama de problemele noastre, trebuiue să improvizăm”.

