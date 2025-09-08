Contestație respinsă: CNIR poate deschide ofertele pentru tronsonul Golăiești – Pod Ungheni, parte din A8

Ofertele pentru construirea celui mai mic sector din autostrada A8 vor fi deschise săptămâna viitoare. O contestație depusă în timpul licitației a fost respinsă.

La mijloc sunt 315 milioane lei pentru construirea a 2,7 km între Golăiești și Podul de la Ungheni, pod în execuție în regim de autostradă. Licitația a fost lansată în mai 2025, dar două contestații și o dispută în instanță au determinat amânări ale termenului de depunere a ofertelor până pe 15 septembrie.

Cea mai recentă sesizare a făcut referire la o contestație depusă de un constructor în ceea ce privește clarificările făcute de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) în timpul licitației. În plângere, potențialul ofertant a susținut că autoritatea contractantă „a modificat cerințele din documentația de atribuire sub umbrela unor așa-zise clarificări într-un mod contradictoriu față de cerințele documentației”.

Clarificările au fost solicitate de firmele interesate în contextul cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale în relație cu capacitatea tehnică și profesională stabilită pentru ofertanți și subcontractanți.

„Cercetarea Consiliului relevă că răspunsurile date de autoritate acoperă întrebările formulate și lasă ofertanților libertatea de a își stabili soluțiile tehnice și calificările necesare, rezultând că răspunsurile sunt clare și complete, din perspectiva modului în care au fost redactate întrebările. (…) Se presupune că viitorii participanți la competiție sunt profesioniști ai domeniului, capabili să determine ce autorizări le sunt necesare și să își conceapă oferta în consecință”, se precizează în decizia Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC).

Potrivit documentului citat, Consiliul a stabilit, astfel, că nu există motive care să determine anularea răspunsurilor de clarificare contestate. „Respinge, ca nefondată, contestația”, mai arată CNSC.

Toamnă decisivă pentru sectorul ieșean al A8

Deciziile din această toamnă vor avea efecte directe asupra construirii sectorului ieșean din autostrada A8, respectiv între Moțca și Podul de la Ungheni. În primul rând, este așteptată hotărârea Comisiei Europene privind finanțarea acestui sector prin intermediul programului „SAFE”, o decizie în acest sens urmând a fi transmisă guvernului până în luna noiembrie.

În același timp, până la finalul lunii septembrie, este termenul de evaluare pentru segmentele Moțca – Târgu Frumos (29 septembrie) și Târgu Frumos – Lețcani (24 septembrie), iar pe porțiunea Golăiești – Pod Ungheni urmează deschiderea ofertelor pe 15 septembrie.

În luna octombrie este programată deschiderea ofertelor în cazul celorlalte două segmente din sectorul ieșean: Lețcani – Iași (15 octombrie) și Iași – Golăiești (20 octombrie).

