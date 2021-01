Continental Iași lansează un program intensiv de pregătire pentru absolvenții care vor să înceapă o carieră în cadrul companiei (P)

Compania Continental lansează o nouă ediție a programului Continental Entry Training Program, un program intensiv de pregătire dedicat în special absolvenților de facultate (IT şi non-IT) şi masteranzilor motivați să-și îmbunătățească nivelul de cunoștințe în domeniul dezvoltării software pentru produse automotive.

Programul are o durată de 15 săptămâni (6 ore pe zi) și se va desfășura online, începând cu 15 februarie 2021. Participanții vor aprofunda noțiuni de programare în C, microcontrollere și procese de dezvoltare software.

Principalele beneficii oferite cursanților țin de îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul dezvoltării software, acces la o gamă variată de exerciții și proiecte practice, interacțiunea cu traineri experimentați din cadrul companiei, precum și remunerare pe toată perioada derulării programului.

“Acum 3 ani am participat la programul de training intensiv din Continental Iași. Îmi doream o schimbare în carieră, iar oportunitatea oferită de companie mi s-a părut un punct bun de plecare pentru o reconversie profesională. Aveam studii tehnice, însă întreaga mea experiență era în alte domenii, precum marketing și vânzări. Pe toata durata programului am reluat și aprofundat noțiuni de C, microcontrollere și electronică, iar pe lângă partea teoretică, programul a inclus și trei proiecte practice. Cel mai mult am apreciat echipa, care este una tânără și deschisă. La finalul celor 15 săptămâni, după absolvirea cursului, am avut un interviu tehnic și m-am alăturat echipei Continental, unde lucrez și în prezent, beneficiind de toate oportunitățile pe care ți le oferă lucrul într-o companie internațională”, a povestit Radu, absolvent al programului și angajat Continental pe poziția de Software Developer.

După finalizarea programului, participanților li se oferă posibilitatea de a lucra în cadrul companiei.

“În Continental, punem accent pe învățarea continuă și pe mentoring, pentru că astfel contribuim la dezvoltarea ideilor și soluțiilor inovatoare. Continental Entry Training Program este o oportunitate bună pentru absolvenții care doresc să înceapă o carieră în cadrul companiei noastre, dar au nevoie de o bază de cunoștințe teoretice și practice. În Continental, dezvoltarea angajatilor continuă pe tot parcursul carierei, prin mentoring, coaching, diverse training-uri și programe de dezvoltare profesională puse la dispoziție de companie. Mai mult, în funcție de viziunea fiecărui angajat asupra viitorului carierei sale, oferim diversitate prin diferite trasee profesionale, fiecare coleg putând opta pentru cariera de expert, project management, management.”, a spus Anda Merlușcă, manager Relații Umane în Continental Iași.

Următoarea sesiune Continental Entry Training Program Iași va începe în 15 februarie 2021. Înscrierile au loc până în data de 17 ianuarie 2021. Detalii găsiți pe site-ul companiei: https://www.continental.com/ro-ro/continental-entry-training-program-iasi-93694