Continuă seria neagră a ieșenilor

Dinamo: Mejias – Sorescu, Puljic, Bejan, R. Grigore - Răuţă (’88 - Bani), Anton – A. Garcia, Borcea (’46 - Gueye), Fabbrini (’88 - Creţu) – Nemec (’77 - Achim). Antrenor: Ionel Gane.

Poli: Bősz – Onea, Frăsinescu, Baxevanos, Buşu – Fr. Cristea (’53 - Vanzo), De Iriondo (’71 - Breeveld), Passaglia (’84 - Chacana) – Platini, A. Cristea (’71 - Mensah), Calcan. Antrenor: Daniel Pancu.

Cartonaşe galbene: Fabbrini (’33) – Platini (’38), Onea (’45).

Arbitri: Horaţiu Feşnic; Alexandru Cerei, Valentin Avram.

0-1, min. 4: A. Cristea i-a pasat de la jumătatea terenului lui Platini, aflat în jumătatea dinamovistă, uşor lateral dreapta, cursa ultimului, doar tatonat de adversari, spre zonă centrală, fiind finalizată cu un şut pe jos, plasat, cu stângul, în dreapta, de la 22 de metri;

1-1, min. 16: Sorescu a transformat un penalty acordat în urma unui intrări neglijente a lui Passaglia asupra lui Borcea;

2-1, min. 58: Nemec l-a devansat pe Frăsinescu şi a reluat cu capul după centrarea de pe dreapta a lui Sorescu;

3-1, min. 77: Onea a greşit o pasă simplă, Anton a şutat puternic de la 30 de metri, peste Bősz, puţin ieşit din poartă;

4-1, min. 86: Sorescu a centrat de pe dreapta, peste Bősz, Gueye a reluat din careul mic, de lângă Frăsinescu.

Probabil singurele echipe din Liga I formate din jucători care nu au încasat niciun salariu în acest sezon au demonstrat din plin în prima repriză că pe burta goală nu se poate lucra la nivel normal în fotbal, la fel ca în orice domeniu. Poli a pornit vijelios, a deschis scorul rapid, prin Platini, în minutul 4, Dinamo a egalat, după 12 minute, în urma unei intrări total aiurea a lui Passaglia, care a provocat un penalty, transformat de Sorescu, iar apoi fotbalul a murit până la pauză. “Câinii” au mai avut doar un şut slab, necadrat, iar ieşenii nu au ştiut să profite de două contraatacuri periculoase: Platini şi A. Cristea (’40) nu au fost inspiraţi, iar Fr. Cristea (’44) a ratat o pasă simplă, care putea fi decisivă.

Pauza a mai trezit cele două echipe. Iaşi a început mai bine, însă a avut ghinion mare în două rânduri, în aceeaşi fază, în minutul 55: bara l-a salvat pe Mejias la şutul lui Platini, iar A. Cristea a alunecat la 6 metri, când se pregătea să reia. Ocaziile s-au răzbunat rapid, peste trei minute, când Nemec a profitat de somnul apărării moldovene şi a marcat, reuşita fiind precedată de o intervenţie bună a lui Bősz la şutul lui Garcia. Momentul psihologic al meciului a dat aripi dinamoviştilor, care au mai avut încă două şuturi cadrate, trimise de Gueye (’64) şi Garcia (’65) şi un şut-centrare semnat de Sorescu (’66). Poli, care a contat doar prin Vanzo (’61 – şut slab, pe lângă poartă, din poziţie bună), a preluat controlul după minutul 66, când a încercat să forţeze egalarea. Planurile au fost date peste cap de şutul de la distanţă trimis de Anton în minutul 77, care a atins ţinta. Gazdele nu s-au oprit nici la 3-1, Gueye (’86) trecându-şi numele pe lista marcatorilor, iar ieşenii au întregit seara neagră cu un penalty ratat de Vanzo, în prelungiri, după ce Puljic l-a faultat în careu pe Calcan.

Dinamo a bifat astfel al patrulea succes consecutiv în meciuri oficiale, unul în Cupă, în timp ce Poli continuă să rămână cu victoria în faţa CFR, din Cupa României, şi să sufere puternic în campionat. În ultimele opt runde, ieşenii, care au bifat al şaselea meci din acest sezon în care au încasat patru goluri, au obţinut un singur punct!

Apel la unitate lansat de Cristea

^ În condiţiile în care Borja Valle, Isma Lopez, Hinojo şi Gonzalez au plecat de la echipă, Camara şi A. Radu au fost suspendaţi, iar Moldoveanu, Ehmann şi Gol au fost accidentaţi, Dinamo a avut pe bancă doar şapte rezerve, multe neexperimentate. Poli nu a putut conta pe Mihalache (accidentat), Zajmovic şi Acka (bolnavi de COVID-19). Anunţat accidentat, Breeveld a fost păstrat pe bancă în start, el intrând pe parcurs. Rezerve neutilizate la oaspeţi au fost Axinte, Popadiuc, Angiulli, Tălmaciu şi A. Stan. ^ Gazdele au solicitat eliminarea lui Platini pe finalul actului întâi, când cel mai bun jucător al oaspeţilor putea primi al doilea avertisment. ^ Deşi goală, în condiţiile în care meciul s-a jucat fără spectatori, Peluza „Cătălin Hîldan” a fost salutată de jucătorii dinamovişti în mai multe rânduri, în semn de apreciere pentru fanii “câinilor” care vând în continuare foarte multe bilete virtuale şi dau bani jucătorilor. ^ Deşi Dinamo a fost echipată în roşu, Poli a mizat pe echipamentul de rezervă, complet negru, renunţând la tradiţionalul “alb-albastru”. ^ Căpitanul oaspeţilor, Andrei Cristea, a evoluat în mai multe rânduri la Dinamo, cucerind titlul de golgeter al României în tricoul “câinilor”, în 2010. ^ Dat afară de Poli în 2017, alături de mulţi dintre jucătorii care nu pierduseră în ultimele 15 meciuri ale sezonului şi de antrenorul de atunci, Eugen Neagoe, Răuţă a fost titular la gazde. ^ Andrei Cristea a făcut apel la unitate după meci: “Principalii vinovaţi de situaţia prin care trecem suntem noi, jucătorii. Acum e momentul să fim uniţi cu toţii: suporteri, jucători, antrenori, conducători. Avem nevoie de o victorie”. ^ Poli a rămas după meci în Bucureşti şi se va întoarce azi spre casă, pentru a pregăti meciul de marţi, din Copou, cu Academica Clinceni.

Declaraţiile tehnicienilor

Ionel Gane: “Trecem printr-o perioadă foarte bună din punct de vedere sportiv, e a patra victorie consecutivă. Am intrat mai greu în joc, am fost conduşi, am egalat din penalty. Repriza a doua a fost însă foarte bună, după ce la pauză am jucat mai sus, am crescut viteza şi circulaţia. După golul doi ne-am descătuşat. Asociaţia DDB caută soluţii pentru a continua din ianuarie după ce partea spaniolă a avut doar promisiuni neonorate din luna august”.

Daniel Pancu: “O înfrângere dureroasă. Am mai văzut filmul ăsta! Iarăşi am avut mult timp iniţiativa, iarăşi diferenţa e total nemeritată, iarăşi au apărut greşeli personale, care vin din frică. La primul gol a fost un corner gratuit, la golul doi şi golul trei – auturi gratuite. Fără să ne atace nimeni, le-am dat mingea. A mai fost şi acel moment psihologic la 1-1, când la bara lui Platini din spatele portarului nu ricoşează mingea în poartă, aşa cum se întâmplă în 9 din 10 cazuri, iar Andrei alunecă apoi. E o perioadă neagră din toate punctele de vedere, la capitolul şansă suntem zero, însă nu cedăm. Cu perseverenţă, muncă, vom reuşi! Trebuie să corectăm greşelile, e clar că avem nevoie de întăriri şi că vor pleca jucători. Munca ne va salva pe toţi!”