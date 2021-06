Am urmărit o parte din „seara electorală” de duminică transmisă de TV5 (care prelua de fapt emisiunea de pe France 2). N-am scăpat, cred, nici un scrutin francez important din ultimii 30 de ani, la câteva din ele (cum ar fi prezidenţialele din 1995) având şansa să mă aflu „la faţa locului”. De data aceasta, m-am uitat la emisiune fără mare tragere de inimă: absenteismul a atins un nivel record, combatanţii de pe platou păreau, majoritatea, fără vlagă, jurnaliştii invitaţi făceau afirmaţii previzibile. S-au emis mai multe explicaţii în ce priveşte absenteismul: a fost, cu siguranţă, şi pandemia, a fost şi incapacitatea unor partide de a-şi mobiliza electoratul. Când singurul tău „program” este: „Trebuie să ridicăm un baraj în faţa Frontului Naţional” (mă rog, a „Reuniunii Naţionale”, cum se numeşte acum partidul lui Marine Le Pen) nu e de mirare că alegătorii nu mai sunt sensibili la acest slogan vechi de decenii. S-au întâmplat totuşi nişte lucruri interesante duminică. Partidul lui Macron a înregistrat un scor dezastruos ceea ce, în definitiv, nu e de mirare: e un partid creat artificial, lipsit de personalităţi proeminente şi vizibile, cu excepţia preşedintelui. Al doilea fenomen notabil şi îmbucurător este rezultatul bun al dreptei republicane, rezultat ce modifică peisajul politic în perspectiva prezidenţialelor de anul viitor: duelul Macron-Le Pen nu mai este perceput drept o fatalitate, ipoteza intrării în finală (sau, de ce nu, a victoriei) unui candidat al dreptei tradiţionale devine plauzibilă. Partidul lui Marine Le Pen a înregistrat un scor sub aşteptări, ceea ce face ca discursul anti-extrema dreaptă să aibă mai puţină relevanţă. Într-o singură regiune, din sud, lista Reuniunii Naţionale are şanse (nu foarte mari) de câştig, listă condusă de Thierry Mariani, cunoscut pentru legăturile sale cu regimul lui Putin. Nici partidul din cealaltă extremă, Franţa Nesupusă a lui Mélenchon, nu are cu ce să se laude, fiind votat de o minoritate. Deşi, curios (dar e oare într-adevăr curios?), dacă nicio formaţiune politică nu se aliază cu Marine Le Pen, în schimb despre Franţa Nesupusă s-ar zice că e un partid frecventabil, din moment ce în mai multe locuri (inclusiv în regiunea pariziană) forţele de stânga l-au acceptat într-o alianţă menită să înfrângă dreapta republicană. O situaţie cu atât mai revoltătoare cu cât Mélenchon a avut recent nişte declaraţii scandaloase, ce ar fi trebuit sancţionate sever. Vedem însă, o dată în plus, că extrema stângă beneficiază de un parti-pris favorabil şi că pare mai frecventabilă decât extrema dreaptă.

Spuneam, aşadar, că politicienii din platou au fost mai degrabă rezervaţi. Excepţie, din nou, reprezentanta lui Mélenchon, volubilă, foarte agresivă şi servindu-ne toate clişeele discursului stângist. Excelentă a fost intervenţia, de la sediul de campanie, a lui Valérie Pécresse (cap de listă al dreptei în regiunea pariziană). Reprezentantul Reuniunii Naţionale - nu i-am reţinut numele - a fost surprinzător de moderat. Şi de data aceasta, nu m-am putut abţine să nu fac o comparaţie între politicenii francezi şi cei români. Concluzia se impune cu forţa evidenţei: discrepanţa e foarte mare. Nu vreau sub nici un motiv să-i idealizez pe politicienii francezi - au şi ei destule defecte, dintre care cel mai răspândit e demagogia. Dar cine îşi închipuie că Marine Le Pen e un fel de Şoşoacă a francezilor (mai ales că amândouă sunt „la bază” avocate) se înşală total. Marine Le Pen e un bun orator, o polemistă redutabilă, iar partidul ei a atras câteva personalităţi remarcabile, Gilbert Collard, spre exemplu, sau Marion Maréchal Le Pen, foarte tânără, foarte frumoasă, inteligentă, care a abandonat - deocamdată - politica, dar care poate oricând reveni în centrul atenţiei. Desigur, programul partidului e aberant, atât ca orientare anti-europeană, cât şi din punct de vedere al opţiunilor economice. Apoi oamenii politici francezi ştiu să vorbească, au un discurs coerent (chiar şi Mélenchon, în deriva lui stângistă, e coerent). Ai noştri, cu excepţiile de rigoare, fug pe culoarele şi scările parlamentului ca să scape de întrebările ziariştilor. Cei care ies în faţă şi vorbesc, privilegiază violenţa verbală, atacurile mârlăneşti. Sunt de o incultură crasă, au consilieri care le scriu postările de pe Facebook şi discursurile de la tribuna Parlamentului (pe care le citesc împleticit, fără să ridice ochii de pe hârtie de teamă să nu piardă şirul). Şi-au creat o dexteritate în a se plimba pe la televiziuni şi a participa la „dezbateri” jalnice. Insist, sunt şi excepţii onorabile, dar „norma” e dată de astfel de personaje lamentabile.

Am avut o tristă confirmare acum două zile, la audierea în Comisia juridică a candidatului pentru funcţia de Avocat al poporului. Spusele unor reprezentanţi ai AUR şi PSD depăşeau orice limite ale bunului simţ. Intoleranţa, naţionalismul şovin erau la ele acasă. Am asistat la o avalanşă de insinuări ticăloase, de neacceptat într-o democraţie adevărată. Aşa înţelege politicianul român să fie „combativ”? Înseamnă că suntem departe de rigorile unei societăţi civilizate.

Alexandru Călinescu este profesor universitar doctor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, critic literar şi scriitor