Control ANPC la Iași: Piscine fără avize, mâncare alterată și amenzi de zeci de mii de lei

Produse alterate în restaurante, piscine fără avize sanitare și practici comerciale înșelătoare — acesta este bilanțul controalelor ANPC din august, în Iași. Verificările s-au încheiat cu amenzi de zeci de mii de lei și cu retragerea unor alimente de la comercializare.

În luna august, inspectorii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat 23 de controale în unități de alimentație publică din județul Iași, inclusiv restaurante, fast-fooduri, piscine și ștranduri. Rezultatele sunt îngrijorătoare: au fost descoperite produse nesigure, lipsa informațiilor esențiale pentru consumatori și nereguli privind autorizațiile de funcționare. Printre cele mai grave abateri se numără comercializarea de produse alimentare nesigure, pentru care s-a dispus retragerea din unități, valoarea acestor produse fiind de aproape 900 de lei. De asemenea, multe unități nu afișau data deschiderii produselor, informațiile nutriționale sau ingredientele alergene, punând în pericol sănătatea clienților.

Două spații funcționau fără autorizație sanitară obținută, deși, conform ANPC, acestea aveau cererea depusă. Este vorba despre piscina SC WORLD CLASS ROMÂNIA SA – punctul de lucru din incinta Mall Moldova Iași și SC GEORGE & GABRIEL SRL – Baza de Agrement Ciric.

În urma controalelor, au fost aplicate 18 avertismente și 9 amenzi, însumând 27.000 lei. Inspectorii au constatat și practici comerciale înșelătoare, precum neaplicarea reducerilor afișate sau nerespectarea condițiilor din ofertă. Pe partea de reclamații, cele mai frecvente sesizări primite de inspectorii de la Iași, în 2025, au vizat preparate de calitate slabă (arse, crude, uscate sau cu corpuri străine), produse alterate, diferențe între prețul din meniu și cel de pe bonul fiscal, dar și cazuri de stare de rău după consumul unor preparate — suspiciuni de toxiinfecție alimentară.

