Un vot care l-a înfuriat pe primar: controlul banilor de la CSM 2020 a provocat prima fractură majoră în PNL și în alianța cu PSD. Chirica: „Fac sesizare penală”

CSM 2020 are o conducere interimară de peste un an: până recent, clubul a fost condus de Iustin Jalaboi (sprijinit de PNL), demis în luna mai 2025 de primar. Ulterior, Mihai Chirica a numit un consilier personal (Dumitru Tomorug) în fruntea CSM. În prezent, sunt vehiculate mai multe nume pentru ocuparea acestui post, fiecare dintre competitori beneficiind de susținere politică. În ultimii doi ani, CSM 2020 a gestionat peste 11 milioane euro cu destule controverse.

Conform surselor „Ziarul de Iași”, cele mai mari șanse să ajungă în fruntea clubului le are Vlad Ciobanu, arbitru internațional (fotbal în sală) și vicepreședinte al Asociației județene de fotbal. Ciobanu mai are o calitate: este secretar executiv al PSD Iași.

Printre favoriți se mai numără Ciprian Ursu, șef al CSM Iași, club de fotbal care va ajunge în curtea Primăriei în această toamnă. În prezent, CSM se află la Agenția Națională pentru Sport (ANS), dar va fi transferat la administrația locală în urma unui act normativ ce va fi aprobat de guvern. Pe lista mai apar și alte nume, persoane care sunt susținute punctual de diverși consilieri locali.

Fricțiuni atât în PNL, cât și în PSD

În ședința CL de ieri a fost dezbătut un proiect de hotărâre în vederea organizării unui concurs pentru șefia CSM 2020 Iași. Surse „Ziarul de Iași” spun că proiectul a fost inițiat în urma presiunilor PSD, partid aliat cu PNL și PMP în deliberativul local.

Proiectul viza schimbarea unor condiții de selecție: față de hotărârea din 2021, vechimea necesară a scăzut la 7 ani (de la 10 ani), a fost stabilită o experiență minimă în coordonarea de activități sportive (3 ani) și a fost introdus un nou criteriu (cunoștințe teoretice în domeniul tehnologiei informației). Nu în ultimul rând, era stabilită în mod explicit și durata mandatului (3 ani).

Inițiativa nu a strâns toate voturile necesare, cu toate că primarul Mihai Chirica a solicitat în mod expres aprobarea proiectului: 5 consilieri din alianța locală nu au votat proiectul.

Viceprimarul Daniel Juravle (PNL), consilierul liberal Eduard Boz și consilierul PMP Cosmin Marcovici s-au abținut, în timp ce consilierii Ciprian Bostan (PNL) și Octav Matei (PSD) au evitat participarea la vot. Primul a invocat un „conflict de interese”, iar al doilea, conectat online la ședință, nu și-a justificat neparticiparea. Lor li s-au adăugat alți 2 consilieri din alianță (Mihai Gavril – PSD și Bogdan Iliescu – PNL), dar aceștia au avut un motiv întemeiat de neparticipare: fac parte din Consiliul de administrație al CSM 2020.

10 voturi pentru, 10 voturi împotrivă

Anterior exercitării votului de către consilieri, plenul a dezbătut îndelung oportunitatea proiectului de hotărâre. Viceprimarul Daniel Juravle a vorbit despre „slăbirea” condițiile de participare și a pus semnul întrebării „graba” cu care se vrea organizarea concursului având în vedere anticipata comasare cu clubul de la ANS („vom avea doi directori la club?”). În același timp, Juravle a invocat că, în această perioadă, se află în dezbatere publică un proiect prin care se schimbă Regulamentul de funcționare al CSM 2020. Acest proiect cuprinde referiri inclusiv la modul de desemnare a directorului.

„De ce există în transparență publică un asemenea regulament de care noi nu ne vom folosi? Înțeleg că nu ne vom folosi de el. Care este logica și care este graba să scoatem la concurs acest post? Așteptăm să treacă cele 30 de zile (de consultare publică, n.r.), putem păstra condițiile din hotărârea din 2021, pentru că în momentul de față noi slăbim condițiile de participare la acest concurs, și continuăm în august foarte simplu, cu o nouă hotărâre și respectăm perioada de transparență de 30 de zile”, a declarat în plen Daniel Juravle.

La rândul lui, Eduard Boz a solicitat o amânare cu 30 de zile a proiectului pentru o dezbatere mai amplă inclusiv pe condițile de selecție. De asemenea, liderul grupului PNL Ciprian Bostan a evitat să participe la vot.

„Doresc să susțin un candidat pentru acest concurs și nu vreau să intru în conflict de interese. Nu voi fi eu acela, dar vreau să susțin pe cineva”, a spus Bostan. „O modalitate inteligentă de a ne sustrage de la vot”, a fost comentariul unui consilier (Ovidiu Bulgariu, USR). „Eu am o neclaritate, nu vorbim despre un concurs? Vreți să faceți trafic de influență?”, a intervenit consilierul PSD Bogdan Crucianu. „Vreau să-l susțin public”, a replicat Bostan.

În final, proiectul a fost respins cu 10 voturi pentru și 10 împotrivă, în condițiile în care proiectul a fost susținut de PSD, PNL (parțial) și AUR. Un singur vot a lipsit pentru ca proiectul să fie aprobat.

Primarul: „Voi face sesizare penală”

Înainte de vot, primarul Mihai Chirica, pe un ton autoritar, a subliniat în mai multe rânduri că el a inițiat organizarea concursului astfel încât activitatea de la club să fie pusă în linie dreaptă. Totodată, primarul a spus că ar urma să facă o sesizare penală privind modul în care a fost gestionat clubul, fără a oferi alte detalii.

„Cerința este a mea. Eu am cerut analiză, eu am cerut reformă în club. Eu am cerut numirea unui om responsabil acolo, printr-o procedură publică. Eu mi-am sacrificat un consilier care era prins în programul de investiții PNRR, eu m-am dus la Consiliul de Administrație. Eu am cerut acest lucru și, dacă nu se știe foarte bine, indiferent cât de asimilabil sau neasimilabil sunt într-un partid politic, este cerința mea ca să facem reformă acolo unde se epuizează resurse”, a spus primarul în plen.

El a repetat de mai multe ori faptul că organizarea concursului este cerința lui și a susținut că va merge „până la capăt”.

„Nu pot să stau și să aștept la nesfârșit ca cineva să se trezească de undeva. Îl trezesc eu, îl ridic eu în picioare, dau eu cu el de pământ, că de-aia sunt primar, de-aia sunt ales, ca să fac ordine. De-aia sunteți mulți consilieri aici, ca să fac eu ordine, și e cerința mea, și nu am să aștept să mă învețe cineva cum să-mi aleg un manager. Știu să-mi aleg un manager. Nu trebuie să aștept să mă comaseze Guvernul. Îmi aleg eu managerul, prin concurs, și știu eu cum să-l pun la punct, dar este cerința mea, și, dacă proiectul are aviz de legalitate, se va vota cum se va vota și punct. Și peste asta nu trec și nu face nimeni cu mine negocieri pe forță în Consiliul Local, n-a făcut niciodată nimeni”, a mai declarat primarul.

După acest moment, Mihai Chirica a plecat din ședință și nu a mai revenit. În același timp, Ciprian Bostan a solicitat o pauză de consultări întrucât „spiritele s-au inflamat”. La revenirea în sală a consilierilor, proiectul inițiat de primar a fost supus la vot și respins.

Cum a reacționat Opoziția

Consilierii CURAJ, trei la număr, s-au retras din sală în timpul votului. „Pentru a nu tranșa un război politic, noi nu vom participa la vot”, a spus Cosette Chichirău. Aceasta a explicat anterior că activitatea de la CSM 2020 poate fi eficientizată prin comasarea cu clubul de la ANS, așa cum preconizează că se va-ntâmpla până la finalul acestui an.

„Din punctul nostru de vedere, criteriile trebuie ajustate, regândite și dacă vorbim de transparență, să lăsăm pe oricine să poată participa la concurs”, a precizat consilierul USR Andrei Popescu.

Colegul său de partid, Dragoș Popa, a fost mai tranșant. „Criteriile au fost slăbite foarte mult. Cred că și domnul viceprimar Daniel Juravle a menționat lucrul acesta, pentru că eu nu înțeleg de ce printre criterii nu a fost trecut ca numele persoanei să înceapă cu C, iar prenumele cu V. În momentul de față cred că jumătate din orașul Iași știe dedicația care este făcută prin acest proiect de hotărâre. Noi, cei de la USR, nu suntem de acord cu așa ceva și, sincer, nu mi-aș dori ca Primăria Iași să obțină un record de descinderi DNA, motiv pentru care aș ruga să nu ne jucăm cu lucrurile acestea”, a spus, la rândul lui, Dragoș Popa.

De cealalată parte, deși clamează că se află în opoziție, consilierii AUR au susținut, prin vocea lui Vasile Pușcașu, inițiativa primarului de a organiza concursul în condițiile proiectului de hotărâre propus.

