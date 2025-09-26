Controversă pe Europeană, cauză de accidente – Sunt sau nu la fel de late banda de circulație și acostamentul? Măsurătorile unui activist civic contrazic DRDP

În dreptul separatoarelor montate între Bălțați și Tărgu Frumos, cele două porțiuni de carosabil par să aibă aceeași lățime. Doar marcajul care le separă face diferența între banda de circulație și acostamentul lărgit. Un activist civic a demostrat asta cu ruleta, DRDP nu e de acord.

Dacă ținem cont de marcajele longitudinale de pe carosabil mai mult decât „linie continuă” și „linie întreruptă”, situații precum cea din dreptul separatoarelor (rulourilor elastice) amplasate pe drumul european între Bălțați și Războieni/Tg. Frumos ar fi clare. În zona respectivă, banda de circulație și acostamentul consolidat par să aibă aceeași lățime, după cum a remarcat unul dintre activiștii pro-autostradă ieșeni. Într-o filmare afișată pe Facebook, cele două părți de carosabil par să fie într-adevăr la fel de late.

Sursa video: Nicu Rosu

Totuși, marcajul care le separă – în care linia vopsită este de câteva ori mai lungă decât intervalul liniei întrerupte – arată că nu e vorba de două benzi de circulație, ci doar de una plus acostamentul lărgit. De altfel, pe acostamentul lat de aproximativ 2 m abia încape un autoturism, în vreme ce banda de circulație măsoară 3,5 m, conform standardelor drumurilor naționale. Dar de ce, în zona menționată, banda de circulație și acostamentul consolidat apar la fel de late?

Iluzie optică?

L-am întrebat pe directorul Regionalei ieșene de drumuri și poduri despre această ciudățenie. Ovidiu Laicu ne-a spus că tot ce s-a făcut pe Europeană în materie de marcaj, semnalizare și amplasare elemente de siguranță rutieră are avizul Inspectoratului General al Poliției Rutiere. „Altfel, nici nu puteam deschide circulația pe acest drum”, a subliniat el, respingând ideea că banda și acostamentul au aceeași lățime.

La rândul lui, Nicu Roșu, cel care a remarcat ciudățenia, spune că marcajul care separă banda de circulație propriu-zisă de acostament a fost trasat pe mijlocul fiecărui sens de circulație. „Am fost personal acolo (…) ocazie cu care am măsurat lățimea acelor zone, rezultatul fiind 2,5 m + 2,5 m”, susține el. Prin urmare, s-a adresat Direcției Regionale de Drumuri și Poduri pentru explicații, dar răspunsul nu l-a mulțumit.

Explicații de la DRDP

„Pe acest sector profilul transversal al drumului nu se schimbă, iar regimul de circulație este cu o bandă pe sens și acostament consolidat”, se arată în răspunsul primit de Nicu Roșu de la DRDP. Cât privește semnalizarea verticală și orizontală din zona parapetului pe rulouri, „este în conformitate cu normele și normativele de specialitate în vigoare. Astfel, pe întregul sector, marcajul este realizat corespunzător, aferent unei benzi de circulație de 3,5 m și acostament consolidat de 2,5 m”, precizează răspunsul DRDP.

Trebuie menționat că marcajul dintre banda de circulație și acostament este peste tot la fel pe Europeană, în afara localităților. Segmentele vopsite ale liniei discontinue sunt de câteva ori mai lungi decât intervalele dintre ele. În comparație, linia întreruptă care separă sensurile de circulație are aceste intervale de două ori mai lungi decât segmentele vopsite.

Separatoarele au fost amplasate după un accident cu șapte morți

Amintim că separatoarele au fost montate acolo după accidentul teribil din februarie 2022 în care au murit șapte oameni. Un camion a acroșat o ambulanță care gonea cu luminile aprinse spre Iași, apoi a intrat în plin într-o dubă din spatele acesteia. Șoferul camionul precum și șoferul autoutilitare și cinci pasageri, toți aceștia din Boureni, Balș, au murit. Ocupanții ambulanței, între care pacienta – o femeie gravidă care trebuia adusă la Iași –, au scăpat atunci cu răni ușoare.

