Cooperare și cercetare transfrontalieră prin abordarea interdisciplinară a aparitiei, manifestării clinice și aspectelor terapeutice/preventive ale tulburărilor specifice limbajului oral/ scris

Proiectul va fi implementat de trei institutii: CJRAE Galati-solicitant, Asociatia HELICOMED –partener 1, Asociatia SOMATO-partener 2.

Proiectul aduce câteva contribuții la tratarea unei probleme psiho-medicale gravă cum este dislexia, o tulburare specifică de învățare a limbajului scris, în absența unui deficit intelectual, senzorial sau motor. Diagnosticul de dislexie poate fi pus abia la sfârșitul primilor 2 ani de scoala , dar unele elemente ale simptomatologiei sunt observabile, mai ales de către un specialist, la vârsta preșcolară a copilului. De aceea, proiectul are 3 componente majore: productia instrumentului de lucru, in baza brevetului ”APARAT PENTRU ETAPA DE ÎNVĂȚARE A SCRIS-CITITULUI”, formarea cursantilor in scopul folosirii aparatului si cercetarea asupra sindromului dislexo-disgrafic.

Ideea brevetului care stă la baza acestui proiect a plecat de la cunoașterea studiilor internaţionale şi naţionale riguroase care au scos în evidenţă amploarea sindromului dislexo- disgrafic, implicaţiile dramatice pe care acesta le are în planul dezvoltării personalităţii copilului, a sănătăţii sale psihice şi fizice, dar şi de la faptul că în România nu sunt puse la punct metode eficiente de diagnostic. Totodata, nu sunt validate instrumente de evaluare complexă a copiilor, cu ajutorul cărora pot fi depistaţi, de timpuriu, factorii de risc asupra cărora ar fi necesar de a se interveni în timp util pentru eliminarea lor.