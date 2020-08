Copiii din familii numeroase, ajutaţi de Arhiepiscopia Iaşilor să înceapă şcoala cu bine

Noutatea proiectului constă în faptul că acesta are ca beneficiari copii din familiile numeroase (cu 8, 10, chiar 12 copii) înscrieri în „Programul de solidaritate pentru familia cu mulţi copii” al Mitropoliei. În total, pentru anul şcolar ce urmează să înceapă, vor fi susţinuţi la studii 50 de copii din familiile numeroase, care vor primi burse de 200 de lei pe lună. Pentru 30 de copii bursele sunt oferite de Arhiepiscopia Iaşilor, iar pentru 20 sunt primite donaţii. În iunie s-au strâns deja 13 burse, iar pentru ca toţi copiii să aibă cele necesare la începutul anului şcolar mai este nevoie de şapte burse.

„Aceasta este a doua campanie desfăşurată anul acesta. Am mai avut una în luna iunie a.c. Ne-am bucurat de rezultate frumoase şi de faptul că, prin donaţiile primite de la oameni inimoşi, 13 copii din cei 20 pe care vrem să îi susţinem din donaţii au burse integrale pentru anul şcolar care va începe în toamnă. Am strâns mai mult decât ne-am propus, adică pentru 13 copii, deşi iniţial am zis 10. Aceste lucru ne-a determinat să creştem numărul beneficiarilor proiectului. Mai avem nevoie să strângem fonduri pentru 7 copii, adică 14.000 de lei. Ne motivează faptul că sunt copii cărora le place să înveţe, le place şcoala şi doresc să studieze”, a declarat Sorina Topliceanu, referent al Pro Vita, pentru doxologia.ro.