Un copil de trei ani a murit in Botosani in drum spre spital. Initial, Ambulanta Botosani a trimis un echipaj fara medic, cu asistent medical, care a ajuns la caz in 20 de minute. A doua ambulanta a ajuns in alte 20 de minute, prevazuta cu medic, dar micutul a ramas fara semne vitale in drum spre spital, potrivit ziare.com