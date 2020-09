Copil mort într-un accident de circulaţie

În momentul în care a ajuns echipajul de la Iaşi la faţa locului, la locul accidentului se mai aflau, până la sosirea ambulanţei, şi un medic pediatru şi un internist din Galaţi, care au oprit când au văzut accidentul şi începuseră manevrele de resuscitare. „Când am ajuns noi erau în curs de resuscitare de o oră şi 20 de minute. Am intubat şi am continuat încă 15-20 de minute. Copilul avea excoriaţii frontale, toraco-abdominale, abdomen destins, o fractură deschisă la femurul drept şi mai multe traumatisme, inclusiv un traumatism cranio-cerebral sever. A fost neresponsiv la manevrele de resuscitare”, a declarat prof.dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU-SMURD.