Cornel Chiriac – Mai mult decât legenda          

Săptămâna trecută am scris despre Willis Conover, important promotor al jazz-ului în lumea întreagă prin radio. Cel mai pasionat, mai activ emul al său din România, care i-a devenit și prieten, a fost Cornel Chiriac.

Legătura dintre cei doi s-a format aici, când adolescentul, apoi tânărul Chiriac (născut în 1942) a început să asculte emisiunile lui Conover. Au existat, bineînțeles, și în România, pasionați entuziaști ai jazz-ului care, seară de seară, și-au notat cât au putut de riguros (datorită recepției deseori lipsită de claritate pe unde scurte) informațiile punctuale oferite de celebrul realizator, însă dovezi mai mult decât convingătoare am găsit în caietele de dictando cu 200 de file, pe care liceanul Cornel Chiriac și-a notat toate informațiile despre compozitorii, aranjorii, soliștii, formațiile, ansamblurile instrumentale, datele imprimărilor, numele studioului și al firmei distribuitoare. Răsfoind cu atenție filele acoperite până la margini de scrisul său mărunt, ordonat, m-au impresionat pasiunea, răbdarea, meticulozitatea cu care foarte tânărul Cornel Chiriac își îmbogățea zilnic banca de date privind istoria și actualitatea jazz-ului american. Nu numai emisiunile „Jazz Hour” au fost surse inepuizabile de informații: am găsit între acele coperți textele în limba engleză copiate din reviste sau din volume greu accesibile, însemnări personale în urma audițiilor – totul scris de mână, ceea ce dovedește pasiunea, timpul, eforturile investite spre a ști cât mai multe despre jazz.

Se poate spune că jurnalistul Chiriac și-a început ucenicia realizând spre sfârșitul liceului o revistă de jazz pentru care scria, împreună cu câțiva prieteni, știri de ultimă oră, mici portrete, prezentări de stiluri. Încă o sursă de informații a constituit pentru el o revistă poloneză, din care decupa fotografii, desene. Cred că primul său act curajos în România începutului de deceniu 1961-’70, potrivnic oficial jazz-ului, a fost alcătuirea acelei reviste, scrisă tot de mână în câteva exemplare (!) Venit la București din Piteștiul natal, a dăruit-o unor muzicieni notorii în acele timpuri: pianistul Cristian Colan, contrabasistul Johnny Răducanu, profesorul, muzicologul George Bălan. Într-o discuție televizată, G. Bălan mi-a povestit cu plăcută aducere aminte momentul în care Cornel Chiriac i-a făcut surpriza vizitei la domiciliu pentru a se prezenta și a-i oferi exemplare din revista sa. Redactarea, multiplicarea acelui periodic a avut dublă semnificație ieșită din comun: în lipsa xeroxului, a oricărui utilaj de reproducere mecanică de texte și imagini, accesibile unei persoane particulare, cine și-ar fi asumat sarcina sisifică de a realiza cópii identice ale aceluiași număr? Dar cine și-ar fi asumat rolul de a le distribui, știut fiind că într-o țară comunistă, orice rând multiplicat necesita aprobarea cenzurii? Cine și-ar fi riscat libertatea pentru un tip de artă puternic blamat oficial – jazz-ul?

Chiar dacă după plecarea trupelor sovietice de ocupație în 1958, primele luminițe ale liberalizării începeau să pâlpâie sporadic în știrile presărate ici-colo pe pagini de revistă culturală (vezi „Contemporanul”), în programele radiofonice care au început să răspândească treptat înregistrările lui Louis Armstrong, jazz-ul încă era numit oficial „muzică decadentă”, în cel mai bun caz minoră, asimilabil genului „ușor”. Abia primul articol generos dimensionat, publicat de George Bălan în 1963 tot în „Contemporanul”, a dat semnalul că muzica nord-americană ieșise din ilegalitate. Acel an s-a înscris în istoria României și prin alte noutăți: fusese publicat la „Electrecord” un disc din seria neutru intitulată „Muzică de dans”, ce a cuprins teme de jazz americane în aranjament instrumental, înregistrate de cei mai buni instrumentiști români angajați atunci la „Electrecord”, Radiodifuziunea a început difuzarea emisiunii săptămânale „Întâlnire cu jazz-ul”, realizată de Cornel Chiriac în calitate de colaborator, și la Televiziune a fost tatonat terenul prin apariții ale unor formații românești de mici dimensiuni. În paranteză fie spus, rămâne și acum de admirat modestia lui Mihai Berindei, decanul de vârstă al jazzmen-ilor români. El a preferat să-i ajute sub toate formele pe toți cei interesați – am beneficiat și eu de generozitatea sa când mi-am pregătit lucrarea de absolvire a Conservatorului. Nu încape îndoială, Cornel Chiriac și-a îmbogățit mult cultura în domeniul jazz-ului datorită întâlnirilor permanente cu Mihai Berindei (îi putem vedea pe amândoi într-o fotografie din anii ’60).

Comportamentul volitiv al lui Chiriac, doritor să se integreze în societatea muzicienilor de jazz bucureșteni, pasiunea sa, eleganța, vioiciunea condeiului, dovedite și în emisiunile radiofonice, l-au impus în lumea culturală selectă. După articolele substanțiale publicate în revista „Contemporanul” de George Bălan și Costin Miereanu, după emisiunile și programele tot mai dese redactate de Cornel Chiriac pentru Radiodifuziunea Română („ofensiva” sa începută în 1963 s-a concretizat în anii 1968-’69 prin emisiunile și selecțiile muzicale difuzate zilnic, uneori chiar de două ori, pe canale diferite), în 1965 revista „Secolul XX” difuza în numărul 3 din luna martie o amplă istorie a jazz-ului, scris de Chiriac. Redactorul-șef al prestigioasei reviste, Dan Hăulică, mi-a evocat cu surprinderea admirativă neafectată de trecerea deceniilor, momentul legendar cu Cornel Chiriac smulgând un copăcel de pe aleea unui parc spre a-l oferi în dar trompetistului Louis Armstrong, venit să concerteze tot în martie 1965 la Sala Palatului din București. A fost simbolul aclimatizării jazz-ului, ale cărui rădăcini americane au rodit în Europa, rezistând iernilor totalitare din estul continentului, începând de doi ani să înflorească și în România.

Chiriac își câștigase un bun renume ca publicist, fiind solicitat de multe ziare și reviste. Cele mai vizibile au rămas „Contemporanul”, unde a semnat cronici ale actualității jazz-istice bucureștene, comentariile de pe mapele discurilor din seria „Jazz Electrecord” și, din 1969, în „România Literară”. Cum se știe, liberalizarea vieții culturale românești a permis și exprimarea opiniilor critice atunci când a fost cazul. Pe cât de pasionat, muncitor, riguros, publicist neobosit și organizator eficace s-a dovedit, Cornel Chiriac a avut limba și condeiul ascuțite. Taxá curajos în articolele sale orice breșă sau lipsă de profesionalism, limbajul de lemn, informațiile incorecte sau tendențioase revărsate, din nefericire, destul de des în presă, la Radio-Televiziune. Unii l-au considerat un răzvrătit, un neadaptat. Dacă asta a însemnat dezacordul cu mediocrii, impostorii și neaveniții aciuați în media epocii, cred că exemplul său poate da de gândit și astăzi.

Cunoscut mai ales ca foarte activ în domeniul jazz-ului, Cornel Chiriac a început să realizeze în iunie 1967 la Radio, împreună cu George Limbășanu, emisiunea „Metronom”, dedicată muzicii pop-rock. Impactul acelei producții a fost enorm încă de la prima ediție. Contextul istoric, politic și radiofonic românesc i-a fost favorabil. Creațiile artistice moderne din Europa Occidentală și din America de Nord își găseau tot mai mult loc în viața culturală, Radiodifuziunea nu avea în acel moment o emisiune de actualitate în genurile menționate, fonogenia, expresivitatea, comunicativitatea lui Cornel Chiriac, rămas după un timp singur la microfon, au intrat în contrast evident cu simplele anunțuri neutre. Alt element cu succes uriaș în rândurile publicului tânăr a fost rapiditatea cu care discuri abia publicate în Europa și Statele Unite ale Americii au fost comentate, difuzate în emisiunea săptămânală „Metronom”.

Radarul său extrem de sensibil, care detecta imediat valorile în domeniul muzicii rock și de avangardă i-a permis să pună în circulație înregistrări ale unor muzicieni pe care ceilalți colegi redactori le ocoleau fiindcă nu ar fi fost pe placul „marelui public”. Aprecierea neumbrită pentru valoarea și libertatea fenomenului muzical contemporan polonez, spre exemplu, l-au determinat să prezinte, primul, în emisiunile „Metronom”, să includă în programele necomentate creațiile de avangardă ale formației „Chitarele roșii”, pianistului Krzysztof Komeda, solistului vocal Czesłav Niemen. Despre grupurile românești pe care le-a promovat, contribuind la afirmarea lor, nu mai trebuie să povestesc, sunt cunoscute eforturile sale de a impune în viața muzicală româneacă entitățile istorice: „Sideral” și „Phoenix”. El și-a asumat sarcinile producătorului, organizând înregistrări Radio și „Electrecord”, scriind despre acest formații. De altfel, i se datorează promovarea grupului „Phoenix” încă din Iașul anului 1968, ca președinte al juriului concursului studențesc, primul moment în care a fost impresionat de calitățile muzicale dovedite de tinerii timișoreni.

Două victorii ale „Metronom”-ului românesc le-au constituit înființarea unui club cu același nume și difuzarea a două emisiuni speciale „Supliment Metronom” (titlul aprobat de cenzură) la împlinirea a 50 de ediții ale „Metronom”-ului original. Victoria a însemnat durata fiecărui episod cu 30’ mai mare decât emisiunea-mamă, și selecția aproape exclusivă a discografiei anglo-americane. În contextul românesc din anul 1968, chiar mai aerisit cultural, ceea ce a realizat Cornel Chiriac atunci la Radio România a fost o performanță. Cum tot performanță ar fi putut fi „Metronom”-ul de la Televiziune, rămas la doar o singură ediție.

Și-a manifestat curajul spectaculos, unic într-o instituție de importanța Radiodifuziunii Române, transmițând într-o emisiune „Metronom” din 1968, piesa „Back in USSR” publicată atunci de „Beatles” pe dublul album „White” (difuzare neremarcată de cenzură!) și, puțin mai târziu în același an, compoziția lui Mircea Florian „Vocea oilor” – ambele creații cu texte inspirate de invazia Cehoslovaciei. A fost motivul interzicerii emisiunii „Metronom”, ultimul argument pentru Cornel Chiriac pentru a părăsi România.

A urmat ultima etapă, cea mai scurtă dar mai spectaculoasă din cariera sa de publicist, acum exclusiv radiofonică. Reluat în 1969, tot în într-o seară de iunie, la „Europa Liberă”, „Metronom”-ul a avut alte înfățișări, alt impact, incomparabil mai mare. Contextul i-a fost din nou favorabil. Postul nu avea în acel moment un redactor specializat în muzica pop-rock, colegii de redacție, mult mai în vârstă, difuzau genuri potrivite culturii, gustului lor, ce nu erau pe aceleași „lungimi de undă” cu ale tinerei generații de ascultători din România. Impresionat de fonogenia, de excelența stilului jurnalistic, de experiența, rapiditatea cu care își pregătea emisiunile, de prezența vie la microfon, dar mai ales de audiența la publicul din România, care s-a orientat rapid de la Radio București la Radio „Europa Liberă” trimițând acolo „un munte de scrisori”[1], directorul de atunci al postului american ce transmitea din Germania i-a acordat cinci ediții „Metronom” pe săptămână (câte una zilnic, de 45’) și două emisiuni de jazz. Ambele se retransmiteau a doua zi dimineață! Oricum, spectaculozitatea s-a păstrat în inițiativele și calitatea prezenței sale la microfon. Primele două au fost dramatizarea radiofonică în trei părți a operei rock „Jesus Christ Superstar” de Andrew Lloyd Webber și Tim Rice (1970). Cornel Chiriac a redactat două versiuni ale traducerii în limba română, fapt evident ascultând emisiunile, citind manuscrisul său. Seria a fost deschisă cu un adevărat studiu istoriografic propriu, lecturat pe parcursul a 12’43”, atingând semnificațiile religioase ale subiectului, și artistice, ale versiunii. Chiriac a interpretat la microfon unul din roluri, în compania crainicelor Anișoara Negulescu și Ioana Măgură Bernard. Transmisă prima dată la începutul lunii decembrie 1970, seria celor trei emisiuni și-a păstrat netulburată valoarea.

Al doilea ciclu, mult mai amplu ca material documentar și muncă redacțională, a fost „The Beatles Kingdom” („Regatul Beatles”), difuzat în fiecare sâmbătă după-amiază timp de un an, imediat după destrămarea celebrei formații (1970). În prefața primului episod, Cornel Chiriac a precizat bibliografia ce i-a stat la dispoziție în acel moment – fapt cu totul unic pentru un jurnalist-comentator în genul pop-rock. Ne amintim că în România a existat mult timp obiceiul de a nu se indica în articolele din presa scrisă ori de la radio sursele de informare, ceea ce s-a datorat suspiciunilor cenzurii, dificultății accesării și, de ce să nu spunem, vanității unor publiciști de a-și aroga originalitatea ideilor ce nu le-au aparținut. Cornel Chiriac a avut mereu probitatea înfățișării surselor documentare folosite, și abia după asta și-a exprimat opiniile proprii, nu întoteauna conforme celor difuzate în revistele britanice „Melody Maker” și „New Musical Express”. Și-a exprimat întotdeauna părerile contrare bazându-se pe cunoașterea temeinică a subiectelor prin audiții, lecturi și întâlniri cu muzicienii, fără orgoliile cunoscătorului exhaustiv, cu doza de relativitate specifică profesionistului. Conștient de audiența masivă pe care o avea în România, în celelalte țări comuniste, chiar în lumea occidentală, Cornel Chiriac nu a avut niciodată aroganța opiniilor proprii, îndemnându-și ascultătorii să nu ia ca literă de lege afirmațiile sale nici atunci când argumentele i-au fost imbatabile (doar unul dintre exemple a rămas corectarea unor greșeli de interpretare a calităților grupului britanic „Pink Floyd” comise în revista „Săptămâna” („Metronom”, ianuarie 1974, prezentarea albumului „A Soucerful of Secrets”).

Revenind la amplul ciclu de emisiuni dedicate istoriei și efectului formației „Beatles” asupra dezvoltării fenomenului rock, trebuie menționat că documentarul radiofonic a fost realizat prin difuzarea integrală a discografiei, prin comentarea contextului istoric, social, politic al fiecărei piese, prin traducerea tuturor textelor, prezentarea discurilor înregistrate de Paul McCartney, John Lennon, George Harrrison și Ringo Star după desființarea formației. Același stil riguros a caracterizat ciclurile dedicate grupului „Cream” (1972) și istoriei blues-ului (1974).

Popularitatea excepțională (cuvântul nu este exagerat) a lui Cornel Chiriac s-a datorat muzicii difuzată atât la Radio România cât și la Radio „Europa Liberă” (rar sau deloc în atenția celorlalți redactori), stilului direct, colocvial de adresare la microfon, lăsându-i mereu ascultătorului impresia stabilă a prezenței fizice, climatului plăcut pe care îl crea vorbind firesc, fără a-și da importanță, făcând câte o glumă, râzând, explicând întotdeauna resorturile politice, sociale, culturale, personale care au explicat creația muzicală.

Altă originalitate absolută pentru ascultătorii din România, dar nu numai pentru ei, au fost interviurile realizate cu muzicieni de top valoric, reprezentând stiluri diferite: grupurile „Dr. Hook and the Medicine Show”, „Rennaissance”, Roger Taylor și Brian May („Queen”), „Soft Machine”, Johnny Winter.

Jurnalist „născut pentru radio”, excelent comunicator și în presa scrisă, de o cinste, probitate, valoare profesională ireproșabilă, cu o putere de muncă inepuizabilă, ghid infailibil, deplin credibil și astăzi, performer al educației muzicale prin radio, Cornel Chiriac a fost o personalitate puternică ce și-a depășit legenda, a rămas un model care își menține valoarea și impactul după jumătate de secol de când i-a fost întreruptă existența. Uimirea, admirația, chiar a foștilor colegi de redacție, au rămas neumbrite până astăzi. Un om, un profesionist despre care continuă să se vorbească.[2]

[1] Max Bănuș, coleg de redacție la Radio „Europa Liberă”, evocare în documentarul despre Cornel Chiriac, TVR Iași, 2002.

[2] Prima fotografie este publicată prin bunăvoința domnului Cristian Mihăilescu.

Alex Vasiliu este jurnalist, muzicolog și profesor

