Cornel Zainea demisionează din USR şi din Parlament: USR şi se pare că şi PLUS devin partide în care câştigă cine “are control pe filială”

În opinia sa, USR şi se pare că şi PLUS devin partide în care câştigă cine “are control pe filială”. El afirmă că din Parlament ar fi demisionat oricum în ultima zi de mandat, ”pentru a nu rămâne cu tinicheaua pensiei speciale agăţate de coadă”. ” Dacă corupţia este considerată un CANCER al societăţii româneşti, cred că pensia specială este un fel de... COVID: îi omoară cu zile pe cei vulnerabili, în timp ce ”norocoşii” nu prezintă niciun fel de simptome”, remarcă Zainea, care evaluează varianta unei candidaturi independente.

”. Şi de la capăt. În 2016 am intrat în politică plin de entuziasm şi dorinţă. Nu ştiam cum trebuie construit un partid sau cum ar trebui să fie lucrurile în Parlament, dar am descoperit pe parcurs că ambele merg pe drumul greşit. Am luptat în USR pentru principiile şi valorile în care cred. Pentru interzicerea cumulului de funcţii care creează baroni locali. Pentru vot reprezentativ. Pentru transparentizarea cheltuirii sumelor forfetare ale parlamentarilor. Am vorbit sistematic despre meritocraţie, despre cum ar trebui să măsurăm performanţa unui parlamentar. Unele din aceste lupte le-am pierdut. USR şi se pare că şi PLUS devin partide în care câştigă cine “are control pe filială”. Demisionez din USR. Dar şi din Parlament!”, scrie el pe Facebook.

Zainea consideră că doar un mesaj politic extrem de puternic mai poate produce schimbările pe care societatea le aşteaptă de 30 de ani, în opinia sa acestea fiindn limitarea mandatelor pentru orice funcţie publică, vot pentru persoane, nu pentru liste, un stat în care oamenii ajung în funcţii pe merit, nu un stat capturat de impostori.