Cosette Chichirău, despre inculpatul Chirica: Să demisioneze din funcţia de primar

„USRPLUS va asigura stabilitatea guvernării locale in aceste timpuri tulburi in care atât primarul cât și președintele CJ sunt trimiși in judecată.

Mă aștept ca Mihai Chirica să demisioneze din funcția de primar. Atâta vreme cât ocupă această funcție, el afectează grav credibilitatea instituției. Pe bună dreptate, ieșenii se vor întreaba câtă încredere să aibă într-un primar trimis în judecată pentru fapte comise în calitate de viceprimar.

Oricum, constat că se răzbună anii în care primarul Iașului a făcut sluj în fața baronetului pesedist. Procesul care a fost trimis astăzi în instanță este legat de aranjamentele pe care Chirica le-a făcut cot la cot cu șeful lui, Gheorghe Nichita.

Chirica trebuie să plece pentru că așa este normal. În urmă cu câțiva ani, îi cerea lui Dragnea să facă un pas înapoi pentru că era trimis în judecată. Acum a venit rândul lui”, a scris şefa USR Iaşi pe pagina personală de Facebook.