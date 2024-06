Cosette Chichirău este mândră de rezultatul pe care l-a obținut. ”L-aș fi snopit pe Chirica ca la București”

Mulțumim, Iași! Le mulțumesc celor peste 15.000 de ieșeni care ne-au votat și le mulțumesc tuturor celor care au mers ieri la vot. Democrația înseamnă să-ți exprimi liber opțiunea, dar și să o respecți pe a celui de lângă tine.

Rezultatul pe care l-am obținut împreună cu echipa CURAJ este unul excelent, ținând cont de condițiile în care am concurat. Vorbim despre un partid cu totul nou, fără bani de la buget, fără reprezentanți în secțiile de vot. Am fost atacați și sabotați constant în ultimele luni, am fost interziși în presă. Cu toate acestea, rezultatul este mult peste ceea ce își imaginau toți adversarii noștri.