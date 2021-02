Cosi fan tutte(i)

„All’s well when ends well” (Totul e bine când se termină cu bine) William Shakespeare

Ce alegi? Tânărul domn care e în faţa ta, care îţi face avansuri insistente şi îţi promite o aventură scurtă, dar intensă sau logodnicul plecat în armată şi viaţa frumoasă pe care o să o aveţi împreună? Asta e întrebarea seculară pe care Mozart o pune personajelor sale şi nouă, implicit. Întrebarea ne obligă să scotocim după răspuns în unghere ale creierului mult mai ascunse decât am crede. La prima vedere, evitând sau nu discuţii nesfârşite, am ajunge repede la vorbele lui Shakespeare scrise acum mai bine de 400 de ani. Şi foarte mulţi am fi mulţumiţi şi am iscodi următoarea experienţă care să ne aducă la aceeaşi concluzie. Şi totuşi, 400 de ani mai târziu, în vremurile în care putem citi gândurile, venim şi spunem că afirmaţia este departe de adevăr, iar concluzia, cel puţin pripită, ne este, de multe ori, dăunătoare. Experienţele care se termină bine nu sunt neapărat bune, iar cele care se termină mai puţin bine nu sunt neapărat atât de rele cum ni se par.

Pentru a vedea ce se întâmplă în creier când încearcă să cântărească experienţele şi rezultatul lor, doi cercetători de la Universitatea din Cambridge au rugat 27 de voluntari să participe la un experiment cu un joc de noroc virtual. Participanţii au urmărit doi saci cu bani pe ecranul computerului, pe măsură ce se umpleau cu monezi de aur de diferite dimensiuni care cădeau în saci una câte una. Finalul fericit era acela în care monezile de aur mai mari erau aruncate în sac la sfârşitul secvenţei. Experimentul a avut loc într-un aparat RMN, care le-a permis să monitorizeze activitatea creierului în timp ce participanţii au examinat perechile de secvenţe de monezi de aur. După fiecare pereche au decis ce sac preferă. În acest experiment, cei care au ales bine au ales sacii cu cei mai mulţi bani în total, indiferent dacă monezile de aur mai mari au fost puse la final. Cei care au luat dezicii suboptimale, au ales sacii în care au căzut ultimele monezile cele mai mari, dar s-au ales cu mai puţini bani în total. Două regiuni ale creierului se luptă pentru supremaţia deciziei în aceste situaţii, amigdala cerebrală şi insula. Amigdala codifică raţional rezultatul strategiilor de economisire economică, în timp ce insula anterioară procesează experienţele negative, cum ar fi dezgustul, inclusiv pentru un final nefericit. Cu alte cuvinte, factorii de decizie buni trebuie să poată ignora o impresie neplăcută temporară a unei experienţe, cum ar fi un sfârşit nefericit, pentru a lua cea mai bună decizie pentru noi.

Un final fericit înseamnă că lucrurile s-au îmbunătăţit pe măsura desfăşurării experienţei. Cu toate acestea, concentrarea pe finaluri fericite ne poate face să neglijăm ceea ce s-a întâmplat pe parcurs. Un final fericit poate fi scurt şi poate veni după o lungă perioadă de mediocritate. Cu toate acestea, exact aşa simt unii oameni despre experienţele din trecut. Iar această obsesie pentru ca lucrurile să fie din ce în ce mai bune tot timpul este cunoscută ca „eroarea bancherului” - concentrându-se pe creşterea pe termen scurt în detrimentul rezultatelor pe termen lung.

Deci, nu doar că Shakespeare a greşit. Dacă comportamentul nostru de zi cu zi devine prea restrâns concentrat asupra trecutului imediat, pierdem. Trebuie să ne oprim şi să ne gândim la ceea ce facem ignorând aceste impulsuri şi concentrându-ne pe cel mai relevant aspect al deciziei. Oportunismul nu ne duce de fapt nicăieri, decât la un eşec lamentabil.

Bogdan Iliescu este medic primar neurochirurg la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi şi preşedinte al Asociaţiei Creierului Iaşi