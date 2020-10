Costa Rica testează plasmă recoltată de la cai ca tratament împotriva coronavirusului

Oamenii de ştiinţă de la Institutul Clodomiro Picado, din cadrul Universităţii din Costa Rica, au inoculat 6 cai cu proteine ale noului coronavirus, obţinute de la laboratoare din China şi din Marea Britanie, şi au colectat apoi anticorpii dezvoltaţi de animale, din plasma sanguină.

Testele in vitro au fost realizate în cadrul unui laborator american, la Universitatea George Mason (Virginia). "Am expus anticorpii produşi de cai la diferite diluţii ale virusului Sars-Cov2 în culturi celulare şi am pus în evidenţă faptul că virusul a fost neutralizat", a declarat cercetătorul american Charles Bailey, coordonatorul acestor teste.

Apoi a fost produs un lot iniţial de 1.000 de flacoane de 10 ml. soluţie purificată, soluţie aflată în prezent în faza a doua a testelor, pe 26 de pacienţi infectaţi cu noul coronavirus.

Rezultatele preliminare au arătat că acest tratament este "foarte sigur, ceea ce sugerează faptul că este tolerat bine de către pacienţi", subliniază Dr. Willem Bujan, coordonatorul noului studiu.

Dacă acest tratament va fi validat, după ce-a de-a treia fază a testelor, ce se va desfăşura pe câteva sute de bolnavi, el va fi oferit bolnavilor aflaţi la începutul bolii "atunci când simptomele nu sunt atât de severe şi când încărcătura virală nu este încă foarte mare", a explicat pentru AFP Andres Hernandez, farmacistul care conduce Institutul Clodomiro Pico.

Obiectivul este ca anticorpii proveniţi de la cai să neutralizeze virusul, ducând la diminuarea simptomelor în 4 zile, permiţându-i bolnavului să respire fără dificultăţi şi fără să aibă febră, a adăugat el.

Micuţa ţară din America Centrală, cu o populaţie de aproximativ 5 milioane de locuitori, a contabilizat de la începutul pandemiei 77.000 de cazuri de infectare şi peste 900 de decese au fost puse de autorităţi pe seama noului coronavirus.

Institutul Clodomiro Picado beneficiază de o mare experienţă în producţia de seruri anivenin, pe care le exportă în numeroase ţări din America Latină şi Africa.

Pentru a produce acest ser anticoronavirus, institutul recurge la caii pe care îi deţine pe o proprietate situată în munţi, la nord-vest de capitala San Jose.

"Lucrăm de mult timp cu cai pentru că sunt animale blânde, foarte inteligente, iar volumul lor sanguin mare ne permite să recoltăm o mare cantitate de plasmă", a explicat Hernandez.

Această procedură de tratament va fi pusă la dispoziţia altor ţări şi organisme cu susţinerea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), conform preşedintelui costarican Carlos Alvarado.AGERPRES