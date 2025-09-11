UPDATE Costel Dolachi este noul prefect al Iașului. Reacția fostului prefect, Luciana Antoci

Într-o informare a guvernului primită la redacție, Biroul de comunicare al executivului a precizat că, în ședința de astăzi, a fost eliberată din funcția Luciana Antoci.

UPDATE

Ultima zi a Lucianei Antoci la conducerea Instituției Prefectului. Înaintea plecării la București, unde va fi consilier pe educație în Cancelaria prim-ministrului, ea a trecut în revistă activitatea în cele șase luni la Prefectură, de la avansul lucrărilor de consolidare și eficientizare energetică a Casei Pătrate, până la organizarea alegerilor, dar și gestionarea unor evenimente precum inundațiile din mai-iunie.

Cel mai probabil mâine, noul prefect al județului, Constantin Dolachi, va depune jurământul la preluarea acestei funcții.

UPDATE

Fostul prefect Luciana Antoci, despre care sursele ZDI spun că urmează să fie desemnată consilier de stat în cadrul cabinetului premierului Ilie Bolojan, a scris un mesaj de despărțire pe contul sau de Facebook:

„Astăzi, îmi închei mandatul de prefect al județului Iași, ipostază din care, pe parcursul ultimelor 6 luni, am cultivat o administrație transparentă, orientată spre nevoile reale ale oamenilor, deschisă deopotrivă spre instituțiile deconcentrate și comunitatea ieșeană. Le mulțumesc partenerilor instituționali, atât din administrația centrală, cât și din cea județeană sau locală, pentru dialogul eficient și deschiderea reală în sensul identificării de soluții adecvate pentru problemele cu care ne-am confruntat în această perioadă, fie că vorbim despre proiectul de reabilitare a Palatului Administrativ, alegerile prezidențiale, gestionarea situațiilor de urgență sau fondul funciar.

Pe de altă parte, pentru mine, acest interval de jumătate de an, a reprezentat un timp valoros de explorare și cunoaștere aprofundată a domeniului administrativ și a profesioniștilor pe care județul Iași îi are, în toate instituțiile publice.

În perspectiva unor colaborări ulterioare, din alte ipostaze profesionale, adresez gânduri de aleasă prețuire tuturor!”

ȘTIRE INIȚIALĂ

Decizia era una așteptată – nominalizarea lui Dolachi a fost făcută de filiala locală a PNL Iași, în urma unei decizii a Biroului Politic Județean de la finalul săptămânii trecute. Hotărârea liberalilor a venit în condițiile în care Antoci va fi numită consilier de stat în cabinetul condus de premierul Ilie Bolojan.

Costel Dolachi a ocupat, acum câțiva ani, funcția de subprefect.

