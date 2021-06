Costel Enache descalecă în Iaşi

După ce a cristalizat săptămâna trecută conducerea la vârf, definitivând noua componenţă a Adunării Generale a Asociaţilor (antrenorul de fotbal feminin Cristi Amironesei, consilierul local Florin Briaur, arbitrul de futsal Vlad Ciobanu, Dan Cojocaru, conducător la minifotbal, şi preparatorul fizic Cezar Honceriu), a Consiliului Director (Vasile Simionaş, antrenorul de atletism Ilie Gheorghică, Amironesei, Ciobanu, Honceriu) şi a desemnat managerul general (Briaur), Politehnica va lămuri şi componenţa băncii tehnice. După cum am anunţat în ediţia online, Costel Enache a bătut palma cu şefii Iaşului şi va veni azi în Copou pentru a semna cu Poli. Tehnicianul va fi prezentat mâine, când va avea loc reunirea echipei. Enache, cu care clubul s-a înţeles pentru un salariu de 3 500 de euro pe lună, va fi urmat la Iaşi de doi asistenţi: Cătălin Munteanu (secund) şi Alessandro Cittadino (preparator fizic). Cei doi urmează să câştige împreună 3 500 de euro, bugetul alocat lui Enache şi colaboratorilor săi apropiaţi fiind de 7 000 de euro. Raportul bani – carte de vizită este considerat a fi decent pentru nivelul actual al echipei şi CV-ul lui Enache. Suma necesară pentru staff-ul tehnic va creşte însă ca urmare a cooptării unui antrenor de portari. Benone Dohot, căruia fostul preşedinte, Ciprian Paraschiv, i-a prelungit, la începutul anului, contractul, pe o perioadă de doi ani, ar putea rămâne la echipa mare, dacă va accepta reducerea salariului actual, 2 000 de euro. În cărţi este însă şi Ioan Cîmpeanu, variantă în care Dohot va face rocada cu el la Centrul de Copii şi Juniori.

În ceea ce priveşte lotul de jucători, sunt multe semne de întrebare. Poli are acum sub contract doar cinci jucători, Teodor Axinte, Ianoş Brînză, Alexandru Zaharia, Răzvan Onea şi Francisc Cristea, toţi sub 23 de ani, al şaselea, Antonio Stan, spunând că vrea să plece. De altfel şi Axinte şi F. Cristea s-au arătat nemulţumiţi de modul în care au fost trataţi, primul având şanse de a deveni liber de contract. Un capitol aparte este Andrei Cristea, care, când a devenit antrenor, a semnat un contract cu Poli până vara viitoare. Rămâne de văzut la ce soluţie se va ajunge cu simbolul Politehnicii, care, deşi juca şi era golgeterul echipei, a fost exilat înainte de play-out de conducătorii clubului. Aceştia au mers pe mâna antrenorului Nicolo Napoli, care nu a câştigat niciun punct acasă în faza a doua a campionatului şi a retrogradat echipa.

Într-un astfel de peisaj, Poli caută mulţi jucători. O mână de ajutor pe această direcţie ar putea să dea şi Cornel Şfaiţer. Deşi a refuzat să vină oficial la Poli, incertitudinile din Copou făcându-l să fie rezervat, managerul de la Sepsi Sfântu Gheorghe, aflat în relaţii apropiate cu Cojocoaru, a fost rugat să sprijine noul proiect Poli măcar cu sfaturi şi relaţiile sale. Totodată, şi Enache ar putea să fie urmat la Iaşi de câţiva jucători cu care a lucrat la Cluj. Drept urmare, pe ciorna cu jucători întocmită în Copou figurează câteva nume interesante dacă luăm în calcul statutul actual al Politehnicii.