MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Costel Enache, supărat foc după victoria Politehnicii: „Rezultatul este inechitabil!”

De Ovidiu MINEA
marți, 12 august 2025, 22:00
1 MIN
Costel Enache, supărat foc după victoria Politehnicii: „Rezultatul este inechitabil!”

Fostul antrenor al Politehnicii Iași, Costel Enache, care antrenează acum pe FC Bacău, a fost foarte supărat la finalul meciului de marți, din etapa a II-a a Ligii a II-a de fotbal, câștigat de Poli cu 2-1 (1-1).

Iată ce a declarat tehnicianul la finalul disputei de la Bacău:

„Fotbalul este un sport nedrept! Rezultatul este inechitabil. Noi am fost cu ocaziile, ei cu golurile. Mai avem multe de corectat, mai ales la soluțiile de finalizare, însă nu le pot reproșa nimic băieților la capitolul atitudine, dăruire. De aceea, sunt mulțumit de jocul pe care l-au prestat”.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Etichete: ACSM Politehnica Iași, bacau, fotbal, liga 2

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network