Costel Enache, supărat foc după victoria Politehnicii: „Rezultatul este inechitabil!”
Fostul antrenor al Politehnicii Iași, Costel Enache, care antrenează acum pe FC Bacău, a fost foarte supărat la finalul meciului de marți, din etapa a II-a a Ligii a II-a de fotbal, câștigat de Poli cu 2-1 (1-1).
Iată ce a declarat tehnicianul la finalul disputei de la Bacău:
„Fotbalul este un sport nedrept! Rezultatul este inechitabil. Noi am fost cu ocaziile, ei cu golurile. Mai avem multe de corectat, mai ales la soluțiile de finalizare, însă nu le pot reproșa nimic băieților la capitolul atitudine, dăruire. De aceea, sunt mulțumit de jocul pe care l-au prestat”.
