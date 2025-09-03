Costel Pantilimon, fost portar la Manchester City – investiție la Iași într-o fabrică de produse naturiste

Costel Pantilimon, fost portar la Manchester City, echipă de top din Premier League, dar și la Naționala României, s-a implicat într-un business ieșean cu produse naturiste. Dintr-o mică fabrică din județul Iași pleacă în lume produse care combină mierea, polenul, turmericul și piperul negru.

Cunoscutul fotbalist român, originar din Bacău, a fost atras în această afacere de Valentin Stan, din București, avocat de profesie, iar de câțiva ani dezvoltă sub brandul THS Organic trei tipuri de produse într-o unitate situată în comuna Țuțora, la aproape 15 kilometri de Iași. „Am înțeles cât de mult pot ajuta ingredientele naturale și am decis să mă implic în business”, a declarat Costel Pantilimon pentru „Ziarul de Iași”.

Miere, polen și un fost portar: cum a crescut la Iași un brand internațional

Singurul ingredient care nu e local este turmericul, dar mierea și polenul de la producătorii ieșeni compensează din plin. Chiar și ambalajele sunt făcute în Iași, astfel încât fiecare pliculeț poartă amprenta județului nostru. În fabrica din comuna ieșeană se produc între 40.000 și 80.000 de pliculețe lunar. Pe lângă România, produsele „made in Iași” au ajuns să pătrundă deja pe piețele internaționale: Germania, Marea Britanie, Kuweit, Singapore, asociații având acum planuri de extindere pe piețe internaționale din Orientul Mijlociu (Qatar) și Țările Nordice.

Dar cum au ajuns să producă în Iași, deși niciunul dintre ei nu este localnic? Totul a început când Valentin Stan a cunoscut-o pe ieșeanca Mariana Nichita, de profesie inginer, care deținea deja o fabrică în comuna Țuțora. Faptul că aveau la dispoziție acest spațiu de producție a făcut posibilă dezvoltarea primului lor produs – o mască pentru păr – lansată în urmă cu aproape șapte ani. Costel Pantilimon s-a alăturat afacerii trei ani mai târziu, după o perioadă în care își dorea să își refacă sistemul imunitar, iar experiența personală cu ingredientele naturale l-a convins de beneficiile acestora.

De pe terenul de fotbal în fabrica din Iași

„Producem trei tipuri de produse la momentul actual, o mască pentru față, o mască pentru îngrijirea părului și un supliment pentru imunitate. Am fost atras în această afacere după ce, acum câțiva ani, am încercat să îmi dau un restart sistemului imunitar printr-o dietă bazată, printre altele, și pe miere de albine. Am înțeles atunci cât de importante sunt ingredientele naturale și am avut încredere în produsele pe care mi le-a prezentat Valentin Stan, motiv pentru care am decis să mă alătur acestui business. Ingredientele de bază, cum sunt turmericul și piperul negru, sunt recunoscute pentru beneficiile lor în întărirea organismului”, a povestit Costel Pantilimon pentru „Ziarul de Iași”.

El spune că, la început, produsele erau vândute mai ales în magazine, dar odată cu dezvoltarea brandului, prezența online a devenit tot mai importantă.

„Produsele noastre sunt vândute în mai multe țări, printre care Germania, Singapore și altele, iar acum ne dorim să pătrundem și pe piețele din Țările Nordice, unde climatul și lipsa soarelui fac ca produsele pentru imunitate să fie foarte căutate. Am creat și un site pentru piața din Anglia, iar în prezent vânzările se desfășoară aproape exclusiv online, cea mai simplă modalitate de a ajunge la clienți. Produsele noastre aduc beneficii reale pentru sănătate, iar noi credem că tot mai mulți oameni vor înțelege importanța produselor naturiste. Feedbackul este excelent, iar rezultatele se văd repede. Mă bucur să văd că interesul pentru o alimentație corectă și produse naturale crește tot mai mult, iar acest lucru ne motivează să mergem înainte”, ne-a spus fostul portar la Manchester City.

Cei doi asociați duc produsele „made in Iași” în întreaga lume

Asociatul lui, Valentin Stan, este cel care a pus bazele afacerii și a transformat o idee într-un brand cu prezență internațională. Munca lui și rezultatele obținute l-au convins pe Costel Pantilimon că merită să se implice în proiect.

„Costel Pantilimon a fost foarte deschis la parteneriat încă de la prima prezentare a produselor. Am pornit singur, de la zero, în urmă cu aproape șapte ani, lucrând la rețete și construind rețelele de distribuție. Primul produs a fost masca pentru păr, urmată de masca pentru ten, la care s-a adăugat produsul pentru imunitate. În curând vom lansa un nou produs de imunitate, mult mai puternic. Toate produsele sunt acreditate de Uniunea Europeană. În România, distribuția este asigurată de Remedia, iar producția se realizează integral în județul Iași. Piețele noastre principale sunt România, Germania, UK, Singapore, avem planuri de extindere și în Qatar. Am vândut și pe piața din SUA până la pandemie, când transportul a devenit foarte scump și am fost nevoiți să întrerupem livrările”, a explicat Valentin Stan pentru „Ziarul de Iași”.

Un inginer din Iași conduce producția de produse naturale

Chiar dacă brandul se extinde pe tot mai multe piețe externe, rădăcinile lui rămân în Iași, unde totul este produs, pas cu pas, cu sprijinul furnizorilor locali.

