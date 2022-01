Costul pandemiei în mediul economic ieşean: 6,5 milioane lei numai luna aceasta

O primă imagine referitoare la impactul valului 5 asupra mediului socio-economic reiese din cifra persoanelor izolate şi carantinate până acum. De la 1 ianuarie şi până în prezent, aproximativ 8.000 de ieşeni s-au aflat în această situaţie, şi o parte încă se află în izolare sau carantină pentru că fie că s-au îmbolnăvit, fie că au intrat în contact direct cu persoane infectate. „În toată această perioadă, dintre aceştia se scad cei aproximativ 2.000 de copii. În schimb, marea majoritate sunt adulţi activi”, a subliniat dr. Vasile Cepoi, directorul DSP Iaşi. La debutul valului 5, numărul celor afectaţi direct de infecţia cu noul virus reprezintă aproximativ 1% din populaţia judeţului. Cifrele sunt cumulate în doar trei săptămâni, iar medicii anunţă că în perioada următoare va fi o creştere abruptă a numărului de noi cazuri. Dacă ar fi să ne raportăm doar la salariul minim pe economie, respectiv 2.300 de lei brut, valoarea celor aproximativ 6.000 de concedii medicale determinate de pandemie şi înregistrate de la începutul acestui an şi până acum se ridică la 6,5 milioane lei.

Am avut colegi care s-au infectat şi de două ori

Unul dintre cele mai afectate sectoare de activitate rămâne însă cel medical, unde riscul de îmbolnăvire al angajaţilor este foarte mare. La Spitalul Clinic de Urgenţă „Sfântul Spiridon”, în mai multe secţii există cazuri izolate de medici, asistenţi medicali, personal auxiliar care sunt pozitivi pentru COVID-19. Infectarea unui cadru medical însă presupune şi o schimbare a activităţii secţiei unde lucrează. “Din fericire, testarea personalului se face frecvent, iar cazurile au putut fi identificate de la început. Atunci când există simptomatologie, medicul sau asistentul respectiv nu intră în tură, nu intră la pacienţi, se testează, se aşteaptă rezultatul testului, şi, dacă este pozitiv, merge în izolare. Şi acum, medicii, asistenţii şi infirmierii care au COVID-19 sunt acasă, dar sunt cu forme uşoare. Din fericire, deocamdată, numărul cadrelor medicale infectate nu afectează capacitatea nostră de intervenţie. Se fac modificări de grafic, se fac modificări de ture, astfel încât să facem faţă. Este posibil şi în continuare să existe cazuri, pentru că şi persoanlul medical este format din oameni. Am avut cazuri în care anumiţi colegi s-au infectat şi a doua oară. Am avut şi în Urgenţă şi la ATI şi la alte secţii. Majoritatea este vaccinată şi nimeni nu a avut însă nevoie de internare, aşa cum s-a întâmplat în valul 1 sau 2, când am avut cazuri de colegi care au ajuns în ATI. Presiunea valului 5 se simte, pentru că aici sunt pacienţi cu boli diverse, cu afecţiuni acute. Există traumatisme în care descoperim că pacientul este pozitiv. La fel şi în cazul celor care se prezintă pentru boli cardiovasculare sau gastrointestinale, care vin la Chirurgie şi care sunt descoperiţi pozitiv. Au fost pacienţi care s-au pozitivat deşi testarea la noi se face la internare pentru toţi, s-au pozitivat la 48-74 de ore de la internare. În asta constă presiunea acum a valului 5“, a spus Diana Cimpoeşu, coordonator UPU/SMURD Iaşi.

Numărul concediilor medicale, în creştere cu 20%

Pe lângă numărul de persoane izolate şi carantinate, un alt parametru al impactului pandemiei asupra mediului socio-economic este numărul zilelor de concediu medical. Datele deţinute de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate privind acest aspect pe ultimii trei ani arată o creştere importantă. “Faţă de anul 2020, în anul 2021 numărul de certificate de concediu medical se menţine ridicat, respectiv aproximativ 200.000, ce totalizează 1.000.000 de zile de prestaţii, şi se datorează incidenţei COVID-19. Dacă ar fi să comparăm un an dinaintea apariţiei pandemiei, când se înregistrau 160.000 de certificate de concediu medical, constatăm o creştere de aproximativ 20% a acestor certificate”, au subliniat reprezentanţii CJAS Iaşi. Astfel, anul trecut angajatorii au înregistrat 199.355 certificate medicale, care au însumat 1.033.310 zile de concediu medical, faţă de 2019 când au fost 167.743 de certificate înscrise care au însumat 901.308 zile de concediu medical. Evoluţia pandemiei se observă în cifrele CJAS în sensul că, de exemplu, anul trecut numărul crescut al concediilor medicale coincide cu perioada valului 3 şi 4. În 2021, cele mai multe concedii medicale au fost acordate în luna martie, în plin val 3, respectiv 27.885, care s-au concretizat în 142.794 de zile, şi în luna noiembrie, în plin val 4, când au fost înregistrate 22.726 de certificate medicale care au însumat 114.713 zile de concediu. Un calcul statistic arată că, în cei doi ani de pandemie COVID, au fost eliberate cu 34% mai multe certificate medicale.