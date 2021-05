Costurile stocării vinului nevândut în pandemie. Suport financiar european

Sprijinul financiar preconizat ar urma să se concentreze în jurul a trei măsuri. Potrivit Organizaţiei Naţionale Interprofesionale Vitivinicole (ONIV), prin (1) distilarea vinului în situaţii de criză se asigură eliminarea de pe piaţă a cca. 300.000 hl vin. O cantitate de aproximativ 600.000 hl nu poate fi comercializată şi nici nu poate fi retrasă de pe piaţă; aceasta necesită (2) ajutor pentru depozitare în situaţii de criză, în scopul îmbunătăţirii performanţei economice a producătorilor. Măsura (3) de recoltare înainte de coacere ar trebui pusă în aplicare pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 ha. Aceasta presupune acordarea unei despăgubiri sub forma unei sume forfetare pe hectar pentru distrugerea totală sau înlăturarea ciorchinilor înainte de a ajunge la maturitate, reducând astfel la zero producţia pe suprafaţa respectivă.

În plin an pandemic, Regulamentul (UE) 2020/2220 vine să reducă limitele bugetare anuale pentru toate Statele Membre care pun în aplicare programe de sprijinire a sectorului vitivinicol. Astfel, dacă anterior se stabilise, în cazul României, un cuantum anual de 47,7 mil. Euro, ce ar fi urmat să fie valabil pentru perioada 2019-2023, începând cu exerciţiul financiar 2021, avem de-a face deja cu anumite ”tăieri”. Noul cuantum anual pentru PNSSV (Programul Naţional de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023) a fost limitat la doar 45,844 mil. Euro, urmând să fie valabil pentru intervalul 2021-2023. Cu toate acestea, sprijinul rămâne unul important, dat fiind că sectorul în discuţie a avut de suferit (şi încă va mai avea) de pe urma Covid-19.

Restricţiile reglementate au determinat scăderea masivă a vânzărilor prin intermediul unităţilor HORECA, comerţul cu vin scăzând cu cca. 30% din punct de vedere cantitativ şi cca. 40% din punct de vedere valoric, potrivit unui document guvernamental (http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/04/z81wskv93fm6xprj7n00.pdf). În plus, vinul stocat anterior măsurilor antipandemice avea să cunoască ”un nivel record, peste cele din ultimii trei ani, respectiv de aproximativ 1,7 mil. hl”. Evident, îngrijorările se leagă şi de periclitarea capacităţilor de fermentare a musturilor şi de depozitare a vinurilor aferente recoltei acestui an vitivinicol. Decidentul european (prin Regulamentul delegat UE-2021/95 al Comisiei din 28 ianuarie 2021) a stabilit că se impune să se aplice (şi în anul curent) măsuri temporare cu caracter excepţional: distilarea vinului şi ajutor pentru depozitarea vinului în situaţii de criză. În acest context, PNSSV 2019-2023 vine în întâmpinarea producătorilor vitivinicoli cu fondurile necesare aplicării măsurilor amintite, acestea fiind nerambursabile (acordate din FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă). Cifrate, aşa cum deja am amintit, la 45,844 mil. Euro/an, acestea poartă regimul juridico-financiar de alocare şi utilizare specific resurselor bugetare venite din partea UE.

Necesitatea prefinanţării cheltuielilor aferente a condus la includerea în bugetul MADR (Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale) a sumelor corespunzătoare (http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/04/z81wskv93fm6xprj7n00.pdf). Aflându-ne cu reglementarea, deocamdată, doar în fază de proiect de HG (aflat în transparenţă/dezbatere publică, vizând completarea HG nr. 868/2018 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea UE pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2019-2023, http://sgglegis.gov.ro/legislativ/docs/2021/04/_ysd4qzrk659jb8chg0t.pdf), este de aşteptat ca în cel mai scurt timp să fie adoptate normele tehnice de aplicare efectivă. MADR este cel care va stabili cât şi cum să se acorde pentru măsurile temporare cu caracter excepţional amintite, tipul beneficiarilor specifici, cheltuielile eligibile pentru fiecare măsură, modalităţile de control.

Când e vorba despre măsura cea mai drastică (distrugerea totală a ciorchinilor înainte de a ajunge la maturitate), preliminar s-a stabilit ca sprijinul financiar care poate fi acordat să nu depăşească 70% din suma costurilor directe cu distrugerea ciorchinilor şi a pierderilor de venit aferente respectivei distrugeri.