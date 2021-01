Cotabiţă spune că vede mai bine după COVID-19: „Aveam dioptrii de -1, iar acum văd perfect“

„M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine aşa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observaţia medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate. Aveam dioptrii de -1, iar acum văd perfect. După ce m-am vindecat de coronavirus mi s-a îmbunătăţit vederea, nu mai am nevoie de ochelari. Nu-mi explic fenomenul, dar mă bucur ", a declarat Gabriel Cotabiţă, pentru playtech.ro.