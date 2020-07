In timp ce miturile despre COVID-19 sustin ca nu este o boala la fel de mortala precum altele, statistica arata contrariul.

De la inceputul pandemiei de COVID-19 si pana in prezent, in intreaga lume s-au infectat aproape 16 milioane de oameni. Aproape 700.000 oameni au murit din cauza virusului pe care multi il considera o simpla gripa. Potrivit datelor de duminica, 26 iulie, SARS-COV-2 a infectatat aproape 300.000 de oameni in intreaga lume, iar mai mult de 6.000 au murit.

Daca aruncam o privire pe evolutia celor mai frecvente cauze de deces la nivel mondial, observam ca virusul COVID-19 a inceput sa ucida in masa dupa jumatatea lunii martie. In prima faza, aflat jos in acest clasament, figurand dupa terorism. Intr-o ascensiune foarte rapida, COVID-19 a devansat cauze precum razboaiele, hepatita, drogurile sau alcoolul.

La inceputul lunii aprilie se afla deja in top 10 cauze majore de mortalitate. Pana in mai, COVID-19 omorase mai multi oameni decat meningita, Parkinson, malaria, SIDA si malnutritia.

Acum, COVID-19 a ajuns a sasea cauza de deces la nivel mondial. Doar tuberculoza, diabetul, dementa, cancerul si bolile cardiovasculare sunt in acest moment mai letale.

