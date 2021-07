COVID-19: care sunt simptomele variantei Delta. Medicii spun că seamănă mai degrabă cu cele ale unei răceli

Varianta Delta (indiană) a noului coronavirus s-a răspândit în aproape 100 de ţări după ce a fost identificată iniţial în India în luna octombrie a anului trecut, ducând la o creştere vertiginoasă a numărului de noi infecţii şi spitalizări, în special în locurile în care mai puţin de jumătate din populaţia adultă a fost imunizată în regim complet. Varianta Delta este deja tulpina dominantă în Marea Britanie, Rusia, India şi va deveni principala variantă şi în alte ţări.

Până acum, cele mai frecvente simptome pentru Covid erau:

• febră mare

• tuse puternică şi supărătoare

• pierderea mirosului şi a gustului în orice moment al bolii

Însă, medicii din SUA de la Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor arată că simptomele în cazul variantei Delta sunt mai multe şi seamănă mai degrabă cu cele pentru răceală:

• dureri de cap

• slăbiciune sau oboseală

• dureri musculare

• curgerea nasului

• pierderea poftei de mâncare

• durere în gât

De asemenea, medicii arată că aceste noi simptome apar în primele zile de la infectare, nu la 14 zile cum ştiam până acum, şi în special la persoanele tinere nevaccinate. Simptomele noii variante ale coronavirusului au fost observate şi de cercetătorii britanici, care au cerut ca oamenii care văd că au simptome să se testeze PCR cât mai repede posibil, şi nu prin teste rapide care pot da erori. „Aceste teste rapide nu sunt potrivite pentru a detecta noua variantă Covid pentru că deseori nu reuşesc să identifice stadiile incipiente ale infecţiei, în aceste cazuri sarcina virală fiind una scăzută. Pentru a reduce răspândirea bolii, este important ca toţi cei care au risc crescut de infecţie şi care au simptomele să fie testaţi PCR cât mai repede posibil”, arată Jon Deeks, profesor de biostatistică la Universitatea din Birmingham, citat de The Guardian. Un studiu realizat de cercetători de la Imperial College din Londra, OMS şi Facultatea de Igienă şi Medicină Tropicală din capitala britanică estimează că varianta Delta este cu 55% mai infecţioasă decât varianta Alfa. Medicii din India au asociat această variantă cu o gamă mai largă de simptome şi Public Health England a afirmat în luna iunie că datele din Anglia şi Scoţia sugerează că varianta Delta vine cu un risc mai mare de spitalizare decât Alfa. Alte dovezi arată că varianta Delta are o abilitate mai bună de a eluda tratamentele pe bază de anticorpi şi că are un potenţial mai ridicat de reinfectare a persoanelor care s-au vindecat de COVID-19 dacă boala a fost cauzată de o altă tulpină.

Sursa: adevarul