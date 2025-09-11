COVID-19 face victime la Pașcani: două femei au decedat. Numărul infectărilor ar fi crescut odată cu revenirea temporară în țară a celor plecați la muncă în UE

Conform medicului, primul caz a fost al fără patologii cunoscute anterior, care a ajuns în urgență cu insuficiență hepatică și s-a dovedit COVID-19 pozitivă. A fost internată în secția de terapie intensivă, însă starea ei s-a agravat și a decedat.

„COVID-19 afectează mai frecvent copiii decât adulții, însă persoanele în vârstă cu afecțiuni preexistente sunt mai vulnerabile. Majoritatea pacienților diagnosticați cu COVID-19 care ajung la UPU au avut contact cu rude sau cu persoane venite din străinătate”, a declarat dr. Delia Molocea, purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal Paşcani.

Conform medicului, primul caz a fost al unei femei de 58 de ani, fără patologii cunoscute anterior, care a ajuns în urgență cu insuficiență hepatică și s-a dovedit COVID-19 pozitivă. A fost internată în secția de terapie intensivă, însă starea ei s-a agravat și a decedat.

„Pacienta cu afecțiuni preexistente ar fi supraviețuit în lipsa virusului”

Al doilea caz a fost al unei paciente de 66 de ani, cu sechele pulmonare post-tuberculoză și cu un neoplasm uterin operat, care a ajuns cu pneumonie și COVID-19. Starea ei s-a deteriorat rapid, iar în scurt timp a decedat.

„În esență, COVID-19 a agravat starea pacientelor. Pacienta cu afecțiuni preexistente ar fi supraviețuit în lipsa virusului, însă infecția cu COVID-19 a determinat o degradare rapidă a stării sale, ducând, din păcate, la deces”, a explicat dr. Molocea.

În momentul în care apar simptome de răceală, să purtăm mască și să ne izolăm temporar față de persoanele sănătoase

Dr. Molocea recomandă ca, în momentul în care apar simptome de răceală, să purtăm mască și să ne izolăm temporar față de persoanele sănătoase. Este indicat să evităm spațiile aglomerate, încăperile închise și vizitele la rude vulnerabile, cum ar fi bunicii sau părinții în vârstă, dar și copiii mici.

Medicul subliniază că este important să consultăm medicul de familie, să facem analizele necesare și să urmăm tratamentul recomandat. Persoanele sănătoase trebuie să fie atente, iar cei cu boli cronice, cardiovasculare, oncologice, autoimune sau cu imunitatea compromisă, trebuie să evite contactul cu persoanele bolnave, mai ales în perioadele de viroze. Dr. Molocea recomandă, de asemenea, măsuri pentru creșterea imunității: administrarea de vitamina C, ceaiuri și alte remedii naturale sau medicamente care sprijină imunitatea, odihnă de minim 8 ore pe noapte, somn scurt la amiază, mișcare în aer liber și aerisirea regulată a locuinței, fără teama de curenți reci.

„Numărul cazurilor de COVID-19 a început să crească după ce primul caz, un bărbat venit din Anglia, a fost înregistrat. Odată cu revenirea românilor din străinătate, cazurile au început să se înmulțească, ajungând la trei-patru cazuri zilnic. De exemplu, ieri au fost raportate două cazuri la pediatrie și unul la secția internă”, a specificat medicul.

