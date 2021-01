COVID-19 s-a aciuat în Copou

Şirul incredibil de ghinioane care a lovit Politehnica Iaşi în toamna trecută continuă şi în 2021. Nu mai puţin de opt cazuri de COVID-19 au fost confirmate în această săptămână în Copou! În plus, alţi jucători s-au simţit rău ieri. Primii care au căzut au fost antrenorul de portari Benone Dohot şi preparatorul fizic Daniel De Castro Reyes. Apoi, Andreias Calcan, care s-a simţit rău înaintea meciului cu FC Botoşani, meci în care a jucat a fost testat şi el pozitiv, un alt titular din duelul cu echipa din nordul Moldovei, Manuel De Iriondo, fiind şi el confirmat. Lista celor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 a fost completată de antrenorul Mugur Cornăţeanu, jucătorii Antonio Stan şi Rafael Acosta, precum şi magazinerul Gheorghe Ungheanu. Oficialii Politehnicii erau îngrijoraţi că antrenorul Daniel Pancu va avea probleme şi mai mari la meciul de mâine, de la Mediaş, cu Gaz Metan, din runda a treia a returului, deoarece şi alţi fotbalişti aveau ieri probleme.

Vestea nu l-a dărâmat pe tehnician, care, deşi nu îl va avea la dispoziţie nici pe Platini (accidentat), a încercat ieri, într-o conferinţă de presă, să transmită ceva din spiritul său puternic elevilor săi: “Putem alcătui un prim «11». E posibil orice, de ce să nu putem bate la Mediaş?”. Pancu a mai spus că toate veştile rele au şi o parte bună, găsirea explicaţiei pentru evoluţia palidă din repriza a doua a partidei cu FC Botoşani, disputată luni: “Toată supărarea mea pe jucători din meciul cu Botoşani s-a transformat în dragoste.Am avut jucători care au jucat bolnavi.Asta denotă caracterul lor fantastic. Am vorbit singur patru-cinci ore după meciul cu Botoşani, la două noaptea puneam mesaje pe grupul nostru… Nu-mi explicam de ce la cinci zile după ce dominasem o echipă grea acum, Chindia, nu am fost în stare să dăm o pasă lungă, să ţinem ritmul cu o echipă de acelaşi nivel, cum e Botoşani. Acum e logic, ţinând cont de faptul că pe lângă jucătorii care nu mai evoluaseră de mult pe care am contat am avut şi jucători pozitivi”.

Optimist a fost ieri şi tânărul jucător Francisc Cristea, care a declarat: “Va fi un meci foarte greu, cu o echipă bună. Ne vom lupta pentru trei puncte. Până acum n-a fost un sezon foarte bun pentru mine, dar am învăţat foarte multe lucruri. Sper să dau tot ce e mai bun pe viitor. Ocupăm un loc nemeritat, cred că locul nostru e la mijloc. Eu cred că vom încheia pe un loc bun”.

Poli va pleca astăzi, cu autocarul, spre Mediaş, unde se va antrena în cursul serii. Revenirea acasă este prevăzută a avea loc imediat după disputa cu Gaz Metan.

Formaţiile probabile

Gaz Metan: Pleşca – Butean, Yuri, Baco, Trif – Pambou, Francisco Junior – Valente, Deaconu, Ciocan –Niţu.

Poli: Brănescu – Onea, Frăsinescu, Baxevanos, Buşu – Fr. Cristea, R. Popa, Passaglia – Popadiuc, A. Cristea, Vanzo.

Primele meciuri al etapei a XIX-a: Chindia Târgovişte – Academica Clinceni 2-1 (2-0). D.Popa ('21), Neguţ ('27) /Cascini ('60); FCSB – FC Voluntari 2-1 (1-0). Man ('37), Tănase ('71 –penalty) / Betancor ('90^3 –penalty).

Încă un costarican la Poli

Politehnica Iași va legitima în aceste zile un jucător din Costa Rica, este vorba de Deyver Vega, mijlocaș aripă de 28 de ani, anunță www.gsp.ro..Vega s-a lansat la echipa Saprissa din țara natală, apoi a jucat în Norvegia, la Brann Bergen , Vålerenga și Sandefjord, Are 22 de selecții la naționala costaricană.

Clasament

1.FCSB 18 13 2 3 44-18 41 (^14)

2. CFR 17 11 4 2 22-7 37 (^10)

3..Craiova 17 10 4 3 20-10 34 (^10)

4. Sepsi 17 7 7 3 24-14 28 (^4)

5.Chindia 18 7 6 5 16-14 27 (0)

6. Clinceni 18 6 8 4 18-15 26 (-1)

7. Viitorul 17 5 7 5 23-22 22 (-5)

8. Botoşani 17 5 6 6 22-23 21 (-3)

9. UTA 17 4 7 6 14-25 21(-3)

10.Mediaş 17 6 2 9 22-27 20 (-4)

11.Dinamo 17 5 4 8 20-19 19 (-8)

12 .Astra 17 4 5 8 22-25 17 (-10)

13.FCH 17 3 7 7 17-25 16 (-11)

14.Voluntari 18 4 3 11 21-30 15 (-12)

15.FC Argeş 17 3 6 8 16-25 15-12)

16..Poli Iaşi 17 4 3 10 15-37 15 (-12)

Golgeteri: Man (FSCB) – 14; Tănase (FCSB) – 13;, Keita (FC Botoşani) - 9