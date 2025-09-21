MICA PUBLICITATE
Local

Cozi ca într-o zi de lucru pe Bucium. Trafic bară la bară de la Dedeman până la OMV Petrom

De Robert Dan DIMITRIU
duminică, 21 septembrie 2025, 10:40
1 MIN
aglomeratie bucium 1
aglomeratie bucium 2

Traficul pe șoseaua Bucium este, duminică la prânz, unul infernal. Șoferii se plâng că se circulă „barî la bară” pe o distanță de mai mulți kilometri, de la Dedeman și până la OMV Petrom, dar și pe pasarela Bucium.

Motivul: lucrările de asfaltare au fost finalizate, însă se trasează marcajele rutiere. Benzile de la ax au fost închise temporar pe pasarelă, iar circulația se desfășoară doar pe câte o bandă pe sens, ceea ce provoacă întârzieri mari și nervi pentru șoferii care tranzitează zona.

Urmăriți canalul „Ziarul de Iași” pe WhatsApp. Cele mai importante știri ale zilei sunt disponibile aici

Situația este la fel pe sensul celălalt de intrare în oraș, cozile sunt de la Spitalul Socola până la Granit, bară la bară.

