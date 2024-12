Creatoarea de modă Irina Schrotter critică dur politicile economice ale noului Guvern

Ea remarcă deciziile executivului chiar dacă în aparență duc la creșterea nivelului de trai, de fapt, în realitate, acest avans este doar nominal. Citiți mai jos poziția integrală a Irinei Schrotter pe această temă.

„Sunt antreprenor. De 35 de ani urmaresc politicile statului si modul in care se pozitioneaza fata de economia privata. E clar ca mediul privat a fost si este in continuare tratat ca oaia de muls.. mereu!… e clar ca suntem priviti ori ca niste fraieri ( de catre politicienii si clientela politica bine insurubata la sanul statului) sau ca niste imbecili, de catre o mare parte a celor care au decis ca un program de 8 ore, cu toate avantajele si lipsa de riscuri a unui job la stat, ii multumeste..

Sper ca e la fel de clar pentru o mare parte a romanilor ca noi suntem coloana vertebrala a economiei romanesti…

Din aceasta perspectiva, imi permit sa fac un comentariu:

Marirea continua a salariului minim, fara o baza economica solida in spate, fara o crestere a productivitatii care sa permita asta, nu face decat:

Sa creasca preturile ! ADICA CU TOTII VOM TRAI MAI RAU

Singurul care isi influenteaza cifrele pozitiv este statul!!!

In rest pe toti ne costa mult mai mult traiul de zi cu zi decat ne costa inaintea acestor mariri in cascada!

Sa inchida companii mici si mijlocii care nu mai fac fata costurilor ( vezi cifrele de anul acesta) Sa duca in pierdere sau sa oblige la decizii de relocare companii mari care nu mai au justificare sa ramana cu productia in Romania!

Asta ca sa explic doar efectele cele mai simple si vizibile cu ochiul liber!

Ajustarile de venituri sunt necesare dar aceasta politica genereaza o lipsa de perspectiva care ne va face pe toti sa nu mai vrem sa investim, ba chiar sa luam o pauza ( pentru ca lipsa de predictibilitate taie complet apetitul de a risca!) DA!… noi, antreprenorii riscam in fiecare zi!

Lucru care, evident, nu conteaza pentru absolut nimeni din politica romaneasca! Aceasta interventie brutala, permanenta, in economie, va distruge economia romaneasca! Vom ajunge sa nu mai avem competente in nimic, sa fim importatori de orice si sa fim doar furnizori de servicii si nimic altceva!

Solutia cresterii salariului minim, in linie cu salariul mediu, in conditiile in care,in Ro, 30% dintre angajati sunt bugetari, cu salarii mult mai mari decat in mediul privat, e solutia sigura de omorare a economiei private! Si atunci cu ce va veti mai plati privilegiile?!!! ( ca oricum…altceva… e limpede ca nu va intereseaza!)”, scrie Irina Schrotter pe contul de Facebook.

Publicitate și alte recomandări video