Creatorul de modă Pierre Cardin, înmormântat într-un sicriu pe care l-a conceput personal

Sicriul negru a fost decorat cu o sabie creată de Cardin. Lama acesteia seamănă unor foarfece împletite cu ochiul unui ac, un degetar şi o bobină de aţă. Cardin a fost înmormântat alături de fostul său partener, Andre Oliver, care a murit în 1993.

Născut Pietro Costante Cardin în Italia, în 1922, el s-a mutat împreună cu familia în Franţa pe când era copil. De-a lungul carierei de 70 de ani, a revoluţionat moda.Îndrăzneala tăieturilor sale, adesea radicale şi uneori geometrice, moderniste, a marcat generaţii de stilişti.

Alăturându-se în 1946 casei Christian Dior, el a contribuit la naşterea New Look care a revoluţionat moda de după război. Şi-a creat propria casă de modă în 1950 şi şi-a făcut rapid un nume. Om de afaceri strălucit, el a creat un imperiu, pe care l-a extins apoi în numeroase ţări asiatice, în special China, bazându-se pe creaţiile sale, dar şi pe o serie impresionantă de produse sub licenţă.