Credincioșii prăznuiesc astăzi Înălțarea Sfintei Cruci. Ce fructe nu se mănâncă

Pe 14 septembrie, Biserica Ortodoxă sărbătorește Înălțarea Sfintei Cruci, unul dintre cele mai vechi și importante praznice din calendarul creștin. Această zi amintește de momentul istoric în care lemnul Sfintei Cruci a fost descoperit de Sfânta Împărăteasă Elena și ridicat pentru a fi văzut și venerat de credincioșii din Ierusalim, în secolul al IV-lea.

Crucea este simbolul suprem al creștinătății, semnul prin care Hristos a biruit moartea și prin care omenirea a primit speranța mântuirii. Sărbătoarea are un caracter de post aspru, asemenea zilei de Vinerea Mare, pentru a reaminti credincioșilor de suferința și jertfa Mântuitorului.

Cu prilejul acestei sărbători, în biserici, se săvârșește o slujbă solemnă în cadrul căreia Sfânta Cruce este așezată pe o masă împodobită cu flori și busuioc, iar credincioșii se închină și se roagă pentru sănătate și iertarea păcatelor.

Tradiții și obiceiuri la „Ziua Crucii”

În tradiția populară, sărbătoarea este cunoscută drept Ziua Crucii și marchează un moment de cumpănă între vară și toamnă, între munca câmpului și pregătirea pentru sezonul rece.

Mulți credincioși țin post negru sau post cu apă și pâine până la apusul soarelui. Se spune că postul din această zi aduce vindecare, curățire sufletească și ocrotire pentru întreaga familie.

Oamenii duc la biserică busuioc, mentă, pelin, flori de toamnă și chiar struguri sau mere, pentru a fi binecuvântate. După slujbă, aceste plante sunt păstrate în casă și folosite ca leac împotriva bolilor, pentru fumigații sau pentru a proteja gospodăria de necazuri.

Se crede că până la această zi trebuie adunate ultimele roade ale câmpului, pentru că, de acum, pământul „se odihnește”. Totodată, Ziua Crucii marchează începutul toamnei și momentul în care păsările migratoare încep să plece spre țările calde.

Interdicții populare

În această zi, tradiția spune că nu este bine să se muncească în gospodărie, să se spele rufe sau să se facă treabă la câmp.

Bătrânii mai spun că nu se mănâncă fructe cu cruce (nuci, mere, pere) și nici pepeni, fiind considerate „spurcate” de Înălțarea Sfintei Cruci. În unele zone, oamenii nu mănâncă nici struguri înainte de a fi duși la biserică și binecuvântați.

Publicitate și alte recomandări video