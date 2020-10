Credite rapide de la Provident – pentru povestile cu final fericit ale romanilor (P)

Pentru ca suntem diferiti, fiecare dintre noi are o alta poveste de viata. Indiferent care ar fi aceasta, insa, cu totii avem nevoi si dorinte pe care incercam sa ni le satisfacem ori sa ni le indeplinim intr-un mod cat mai eficient cu putinta.

Atunci cand planurile si nevoile devin mai concrete, de multe ori pot fi duse la indeplinire cu resurse financiare suplimentare. Din pacate, nu toti avem acces la sumele necesare de bani la momentul potrivit.

Drept urmare, foarte multe persoane, aleg deseori credite rapide pentru ca planurile lor sa se materializeze in momentul in care apare oportunitatea, iar visurile lor sa se transforme in realitate.

Renovarea si modernizarea propriei locuinte dupa bunul plac, pentru confortul necesar intregii familii, se numara printre cele mai comune motive pentru care oamenii apeleaza la un imprumut rapid. Pe de alta parte, pentru cei care sunt deja parinti, visul lor poate fi acela de a investi in educatia copilului, oferindu-i acestuia sansa de a urma o facultate sau diverse alte studii si forme educationale, pentru un viitor mai bun.

Alteori, in viata, pot aparea surprize neplacute care trebuie sa fie rezolvate cat mai repede cu putinta. Spre exemplu, o interventie medicala sau efectuarea unor analize complexe, insotite de administrarea unui tratament costisitor, dar vital pentru sanatatea persoanei in cauza. Si intr-un astfel de caz, oamenii apeleaza la credite rapide pentru nevoi personale.

Cu alte cuvinte, indiferent de poveste, de nevoile sau dorintele fiecaruia, pentru rezolvarea unei situatii ce presupune cheltuieli neprevazute sau implica diverse costuri suplimentare fata de bugetul disponibil, exista varianta creditelor rapide. In general, acestea sunt asociate cu IFN-urile, institutii financiare nebancare, ce in ultimii ani au devenit o solutie viabila pentru o mare parte dintre romani.

O asemenea institutie, de referinta la noi in tara, este Provident Financial Romania. Pentru a obtine credite rapide de la aceasta companie este suficient ca romanii sa indeplineasca conditii minime. In primul rand, orice solicitant trebuie sa aiba varsta de minimum 18 ani si cetatenie romana, alaturi de adresa de domiciliu sau resedinta pe teritoriul tarii. Venitul fix lunar trebuie sa fie de cel putin 300 de lei, dovedibil printr-un simplu document, fara a fi nevoie de garanti sau garantii.

Si pentru ca fiecare poveste este diferita in felul ei, iar nevoile financiare difera si ele, romanii pot alege de la Provident credite rapide personalizate, cu sume incepand de la 500 si pana la 20.000 de lei, cu rate fixe saptamanale sau lunare.

In plus, daca opteaza pentru serviciul optional si auxiliar de gestionare a creditului la domiciliu, clientii Provident primesc banii in mana, in maximum 48 de ore, chiar la ei acasa, in conditii de maxima siguranta mai ales in contextual COVID-19. In felul acesta, nu este nevoie de un cont bancar, iar ratele vor fi achitate din confortul propriei locuinte, prin intermediul unui reprezentant de vanzari.

Pentru mai multe detalii despre credite rapide, suna la unul dintre numerele de telefon cu tarif normal 021 9877 / 021 275 75 75, iar unul dintre reprezentantii Provident te va contacta cat de curand posibil. Sau viziteaza site-ul companiei!