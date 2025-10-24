Creditul de 130 milioane lei pentru sistemul centralizat ieșean ne va costa suplimentar alte 35 milioane. Primăria așteaptă ofertele băncilor

Estimările Primăriei sunt că noul credit va genera costuri suplimentare de 34,1 milioane lei. Valoarea împrumutului va fi de 130 milioane lei.

Băncile interesate să depună oferte trebuie să facă acest lucru până cel târziu pe 10 noiembrie. Ulterior, municipalitatea vrea să facă o evaluare rapidă și să semneze contractul în mai puțin de două săptămâni: Primăria estimează că va „trage” toată suma pe 25 noiembrie. Banii vor fi utilizați integral pentru plata facturilor la gaze naturale, combustibil necesar pentru a livra apă și căldură în sistem centralizat.

În ultimii doi ani, alte 345 milioane lei au fost împrumutate de Primărie în același scop, dar instituția a cheltuit efectiv 260 milioane lei. În aceeași perioadă, municipalitatea a accesat credite de încă 160 milioane lei pentru finanțarea unor proiecte de investiții.

Noul credit va genera costuri de 34,1 milioane lei

Costurile noului credit au fost estimate de municipalitatea ieșeană la 34,1 milioane lei. Potrivit Primăriei, împrumutul va fi returnat în 6 ani, în condițiile în care primele 9 luni constituie perioadă de grație. „Împrumutul va fi rambursat în 21 de rate de principal, trimestrial, egale”, conform anunțului de achiziție publicat de Primăria Iași.

Autoritatea locală vrea o rată a dobânzii constantă pe întreaga perioadă a contractului care să fie calculată însumând valoarea indicelui ROBOR din prezent (6,41%) cu marja fixă propusă de fiecare bancă care va depune ofertă. „Forma finală a contractului de împrumut va fi stabilită în urma negocierilor cu ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul achiziției”, se arată în caietul de sarcini.

Dacă negocierile cu primul clasat eșuează, atunci Primăria va continua discuțiile cu următorii ofertanți. „În cazul în care se constată că ofertele clasate pe primul loc au prețuri egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea și depunerea acestora în plic închis, în vederea departajării ofertelor”, se mai precizează în documentul citat.

Cine mai este branșat la sistemul centralizat ieșean?

Primăria Iași a preluat din 2021 serviciul de termoficare și, anual, cheltuielile sunt semnificativ mai mari față de încasări. În prezent, la sistemul centralizat de termoficare sunt branșate peste 22.000 de apartamente, 52 de instituții publice, 76 de unități de învățământ, 10 spitale și 5 universități, alături de mai mulți operatori economici.

„Pentru funcționarea sistemului de termoficare în sezonul de încălzire noiembrie 2025 – martie 2026 sunt necesare 349.069 MWh gaze naturale”, conform municipalității ieșene”, conform estimărilor Primăriei.

